Le bateau pour Lipaïa d’Alexeï Arbusov

Une histoire de solitude et d’amour

Lidia et Rodion n’ont plus vingt ans depuis longtemps.

Tout semble séparer ces deux êtres, si différents face à l’ingratitude de l’existence. Et pourtant...

Alexeï Nikolaïevitch Arbouzov (en russe : Алексей Николаевич Арбузов), né le 13 mai 1908 à Moscou et mort le 20 avril 1986 dans la même ville, est un dramaturge russe et soviétique. Sa renommée provient de son drame Une histoire d’Irkoutsk (1959) qui franchit les frontières de l’URSS. C’est une œuvre qui met en scène des simples sentiments humains mais elle a suscité des discussions nombreuses et obtenu un réel succès.

Le théâtre soviétique a tenté, après la Grande Guerre patriotique contre l’Allemagne, de constituer un répertoire original en dehors des thèmes obligatoires destinés à répondre aux exigences du réalisme soviétique. Ce théâtre a occupé une place fort importante comme instrument de formation politique et sociale. Arbouzov est un des nouveaux auteurs dramatiques qui sont apparus à cette époque en URSS.

Réservations : 06 18 90 09 82

Tarif plein : 18€

Tarif adhérent : 14 €

Tarif réduit : 12 € (intermittents du spectacle, chômeurs, - 26 ans, + 65 ans)

Possibilité d’adhérer à l’association porteuse du projet, La vita è molto bella,

Tarif : 10 € - Tarif bienfaiteur : à partir de 20 €

Adresse :

Théâtre de la Comédie Italienne

Seul Théâtre Italien en France

19, rue de la Gaîté - 75014 Paris

Tél. : 01 43 21 22 22