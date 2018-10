Accueil > Agenda culturel > Théâtre > "Le cabaret des trois soeurs" de Bruno Niver

A l’instar des trois sœurs de Tchékhov, qui vivaient isolées dans une province russe, ces trois sœurs vivent à Moscou, et rêvent de partir...de partir où ? Ailleurs ! A travers des monologues étonnants, elles nous parlent de leurs rêves, leurs espoirs, leurs échecs, dans la Russie d’aujourd’hui. Leurs chansons russes, françaises, anglaises, allemandes, nous font voyager dans le temps, et dans l’espace.

Le cabaret des trois sœurs mêle la tradition russe de la mise en scène, laquelle privilégie la personnalité profonde de l’acteur sur le rôle, à une vision atypique de la Russie : celle des paradoxes et de l’irrationalité intemporelle. De la Russie traditionnelle aux cabarets des années 20, soviétiques, berlinois, ou parisiens, du chant lyrique au rock’n roll baroque, jusqu’au Moscou actuel, où sont semées les graines d’une joyeuse révolte.

Embarqués dans l’univers de ces trois sœurs contemporaines, nous voguons au grès de leur fantaisie, qui nous fait rire, pleurer, chanter, rêver et où les sujets les plus sérieux sont abordés avec ironie. Textes, chansons, improvisations musicales et numéros de mime et de danse, s’enchaînent sur un rythme endiablé.

Spectacle en français et russe , avec surtitres

Texte et poèmes Écriture collective

Conception, mise en scène, scénographie Bruno Niver

Avec Maria Tchirkova, Daria Lovat et Tatiana Paramonova

Danse Elena Garcia

Musique Daria Lovat (violoncelle), Evguénia Peters (piano) et Mike Ellis (saxophone)

Production PMC Productions

Théâtre de l’ÉPÉE DE BOIS, LA CARTOUCHERIE

Du 8 au 25 novembre 2018

Du jeudi au samedi à 20h30, samedi et dimanche à 16h

THÉÂTRE DE L’ÉPÉE DE BOIS

Cartoucherie

Route du Champ de Manœuvre

75012 Paris

Informations : 01 48 08 39 74