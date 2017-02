Le drapeau russe...

L’éclatement de l’Union soviétique en 1991 a donné naissance à la Communauté des Etats indépendants (CEI) qui regroupe 12 des 15 anciennes républiques soviétiques.

Les nouveaux États se sont ainsi dotés de leur propre drapeau et ont rompu avec l’icône traditionnelle de la faucille et du marteau.

La Russie a opté pour le drapeau tricolore blanc-bleu-rouge à bandes horizontales.

Ce drapeau est le même que celui conçu dès 1699 par le tsar Pierre Ier le Grand. Devenu drapeau national en 1883, il a flotté sur les bâtiments officiels jusqu’à l’arrivée au pouvoir des bolcheviks en 1918. Ce drapeau sera de nouveau adopté le 11 décembre 1993 par la Russie.

Plusieurs interprétations existent pour expliquer les couleurs et l’agencement du drapeau. A titre purement indicatif, le blanc symbolise la noblesse, la liberté et l’indépendance ; le bleu, l’honneur et la droiture, et le rouge le courage, la hardiesse ainsi que la générosité. Egalement, une interprétation géographique originale : le blanc représente la Russie blanche (la Biélorussie), le bleu la petite Russie (l’Ukraine), et le rouge la Grande Russie (le reste du territoire).