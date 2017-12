Le grand Slava’s Snowshow est de retour !

Slava’s Snowshow est de retour à Paris pour un Noël magique en décembre 2017. Le spectacle posera ses valises dans une nouvelle salle de spectacle magnifique qui ouvrira en septembre 2017 à Place d’Italie dans le 13ème arrondissement. Préparez vous pour une tempête de bonheur.

Laissons-nous attendrir par Assissaï, clown de théâtre mélancolique et hirsute, et par ses étranges compagnons, créatures humbles et irrévérencieuses, toujours loufoques.

Suivons-les dans leurs aventures poétiques qui transforment la scène et la salle en vaste terrain de jeu.

Oscillons sans retenue entre rire et larme, en écoutant les palpitations d’un coeur en hiver.

Retrouvons l’innocence de notre âme d’enfant, au contact de cette troupe de tendres fêlés, distillant ses bulles de malice.

Et que l’art de Slava se mêle à nos vies, que la magie du clown opère, afin que nous puissions apprécier totalement ce merveilleux cadeau qu’est le Slava’s Snowshow !

Slava est un clown russe exceptionnel et un poète qui emprunte sa gestuelle à Chaplin et à Marceau. Il a fondé Licedeï, le célèbre théâtre russe des clowns et des mimes. « Mes spectacles ont du succès parce que je ne les joue pas, je les vis ».

Spectacle rêveur et magique [...] Bonheur et poésie à l’état chimiquement pur. Le vent de liberté qu’il fait souffler lui vaut un amour immodéré du public, une ferveur populaire difficilement imaginable. Bienvenue dans une bulle de bonheur ! Fabienne Darge / Le Monde

Un clown jaune en pantoufles rouges qui dit tout, la peur, la mort, le destin, l’amour, le temps sans jamais parler. Une expérience décoiffante. Exceptionnel. / Télérama

C’est d’une grande beauté visuelle. L’art clownesque est ici élevé dans ce qu’il a de plus sublime. Marie-Céline Nivière, Pariscope

Avec Slava Polunin, le temps s’arrête, ramène à l’insouciance de l’enfance. Celle d’un monde imaginaire, fantastique, où tout est possible. / La Croix.

SLAVA POLUNIN

On l’appelle « le meilleur clown du monde ». On considère son « Snowshow » comme un classique du théâtre du XXème siècle.

D’abord apparut son Clown, son Assissai drôle et touchant dans sa combinaison jaune et ses pantoufles à poils rouges. Un personnage tendre, pensif et poétique était né. Un personnage qui renfermait la mélancolie poétique du clown Engibarov, la philosophie recherchée du pantomime Marceau, l’humanité et la drôlerie touchante des films du grand Chaplin. Slava Polunin les considère tous comme ses maîtres.

Dès le début, Assissai possédait de multiples facettes : il pouvait se montrer tendre et naïf, et l’instant suivant, cynique ou plein d’autorité. De là, l’idée que chacune de ces facettes pouvait se développer en un personnage à part entière. De là, l’idée d’un théâtre de clowns où chacun aurait une personnalité bien distincte, identifiable par chaque spectateur. Ce kaléidoscope de caractères donna les « Litsedei » (Licedei), théâtre fondé par Slava Polunin à St Petersbourg et avec lequel il travailla jusqu’au début des années 90.

Les Litsedei connurent une popularité inouïe, la ferveur populaire qu’ils soulevaient prenant des proportions et des formes inquiétantes. Slava Polunin décida d’utiliser cette ferveur à d’autres fins et s’attela aux projets les plus inimaginables et les plus audacieux. « Mime-Parade » fut le premier, en 1982, qui vit affluer plus de 800 pantomimes de toute l’URSS. Ensuite, en 1985, Slava Polunin eut la témérité d’aller voir derrière le rideau de fer et de le percer : pour la première fois, il fit venir à Moscou des clowns et des mimes étrangers pour un festival dans le cadre des rencontres internationales de la jeunesse.

Après quoi il ne se contenta pas de s’adonner au théâtre de rue, mais il y entraîna toute une génération de clowns avec la même aisance qu’il les avait fait passer de la pantomime à la clownerie : ce fut en 1987 le premier festival de théâtre de rue « Litsedei Litsei » . Un an plus tard il célébrait les dix ans des Litsedei avec le « Congress of Fools » pan-soviétique.

« Mir Caravan » est l’apothéose de ce mouvement de réalisation de l’irréalisable : un festival théâtral itinérant qui, de Moscou à Paris, écuma les routes d’Europe six mois durant. Quelques centaines d’artistes de troupes russes, françaises, anglaises, tchèques, espagnoles, polonaises, italiennes, vivaient en roulotte, jouaient dans les rues et sous chapiteaux, toujours exposés aux yeux du public. Ensemble ils créèrent « L’Odyssée », ensemble ils manquèrent perdre la raison devant tant de nouveautés, d’explorations, de découvertes. En bref, en 1989, 3 mois avant la chute du mur de Berlin, la Caravane abolissait toutes les frontières de l’Europe, même si cela ne concernait qu’une communauté d’artistes.

En 1991, trois grandes manifestations célébrèrent la chute du mur de Berlin, dont « Le Mur », spectacle monté par Slava Polunin et ses artistes et le groupe hollandais Dogtroep. Par la suite Slava Polunin fonda « the Academy of Fools » qui en deux ans d’existence intensive en terrerusse se concentra sur la question de la renaissance du carnaval, un carnaval moderne, contemporain, qui ne soit ni reconstruit ni muséifié. En 1993, eurent lieu les premières tentatives de grandes déambulations. Le résultat fut la participation du « Nouveau Carnaval » aux Olympiades Mondiales du Théâtre dans le jardin de l’Ermitage à Moscou en 2001.

« Baby Dury », sous cette appellation très russe (« femmes folles »), the Academy of Fools a mis sur pied un festival dédié à l’un des événements les plus rares de l’histoire naturelle : l’apparition de la clownerie féminine. Une nouvelle édition de ce festival est en préparation, elle attend son heure.

Pendant ce temps, la guilde des « Anciens Fous » sous le haut patronage de Roland Bykov, se déchainait et décernait les titres de « Fous accomplis » et de « Fous à moitié » aux meilleurs des meilleurs, acceptant en son sein les Grands Fous venus de l’étranger. Slava Polunin les réunit tous quelques années plus tard lors des Olympiades Mondiales du Théâtre dans le cadre d’un autre programme : « Les meilleurs clowns de la fin du XXè siècle ». Et de fait, les plus fous

et les plus sages furent de l’aventure : Bolelav Polivka, Jérôme Deschamps, Frantz Joseph Hibner, Django Edwards, Léo Bassi.