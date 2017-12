Le magnifique ballet LE LAC DES CYGNES à Paris

Chef-d’œuvre classique intemporel, Le Lac des Cygnes, ballet le plus joué au monde, sera de retour en 2018 et interprété par le Ballet et l’Orchestre de l’Opéra National de Russie pour une grande tournée en France et en Europe.

Ce ballet nous plonge dans la folle histoire d’amour du Prince Siegfried et de la Princesse Odette. Cette dernière est malheureusement prisonnière du célèbre sort du magicien Rothbart : elle se transforme en cygne le jour et redevient femme la nuit. Seule la promesse d’un amour éternel pourra la libérer de cet ensorcellement. Siegfried promet alors à Odette de l’épouser lors du bal donné en son honneur, mais c’est sans compter sur les fourberies de Rothbart et de sa fille Odile. Le Prince parviendra-t-il à sauver sa promise ?

Créé en 1875 par le compositeur russe Piotr Tchaïkovsky, ce ballet connaît des débuts difficiles lors de sa première représentation par le Bolchoï de Moscou en 1877. Ce n’est qu’en 1895 avec la reprise du chorégraphe Marius Petipa que le Lac des Cygnes deviendra le plus grand succès classique de tous les temps.

Entre Pas de deux, duos romantiques et Danse des Petits Cygnes, les danseurs de l’Opéra National de Russie, accompagné par l’Orchestre, interpréteront à la pointe de l’élégance cette œuvre magistrale.

Symbole du ballet romantique, le Lac des Cygnes envoûte et continue d’enchanter des générations de spectateurs.

LE LAC DES CYGNES

BALLET & ORCH. OPERA NAT. DE RUSSIE

Danse classique

DU 14/02/18 AU 18/02/18 - PALAIS DES CONGRES - PARIS 17

Réservez vos places :

Fnac Spectacles

Francebillet

Adresse :

Palais des congrès de Paris

2 Place de la Porte Maillot, 75017 Paris

Les autres dates et adresses (classement par villes) :

du 21/03/2018 au 21/03/2018

THEATRE DU CASINO - GRAND CERCLE

3 RUE DES FLEURS

AIX LES BAINS

Fnac Spectacles

Francebillet

du 27/03/2018 au 27/03/2018

ARENA DU PAYS D’AIX

1955 RUE NICOLAS LEDOUX

AIX EN PROVENCE

Fnac Spectacles

Francebillet

du 23/02/2018 au 23/02/2018

ZENITH AMIENS

AVENUE DE L’HIPPODROME

AMIENS

Fnac Spectacles

Francebillet

du 13/03/2018 au 13/03/2018

AMPHITEA

PARC EXPOS ROUTE DE PARIS

ANGERS

Fnac Spectacles

Francebillet

du 03/04/2018 au 03/04/2018

ARCADIUM

32, BOULEVARD DU FIER

ANNECY

Fnac Spectacles

Francebillet

du 12/04/2018 au 12/04/2018

MICROPOLIS

3 BOULEVARD OUEST

BESANCON

Fnac Spectacles

Francebillet

du 04/04/2018 au 04/04/2018

AINTEREXPO

25, AV. MARÉCHAL JUIN

BOURG EN BRESSE

Fnac Spectacles

Francebillet

du 20/04/2018 au 20/04/2018

BREST ARENA

BOULEVARD DE PLYMOUTH

BREST

Fnac Spectacles

Francebillet

du 29/04/2018 au 29/04/2018

FOREST NATIONAL - VORST NATIONAAL

AVENUE VICTOR ROUSSEAULAAN 208

BRUXELLES - BRUSSEL

Fnac Spectacles

Francebillet

du 09/03/2018 au 09/03/2018

ZENITH - CAEN

RUE JOSEPH PHILIPPON

CAEN

Fnac Spectacles

Francebillet

du 05/04/2018 au 05/04/2018

LE PHARE

800, AVENUE GRAND ARIETAZ

CHAMBERY

Fnac Spectacles

Francebillet

du 22/03/2018 au 22/03/2018

PALAIS DES CONGRES SUD RHONE-ALPES

LAC D’AIGUILLE QUARTIER DES COMMUNAUX

CHATEAUNEUF SUR ISERE

Fnac Spectacles

Francebillet

du 23/03/2018 au 23/03/2018

ZENITH D’AUVERGNE

PLAINE DE SARLIEVE

COURNON D AUVERGNE

Fnac Spectacles

Francebillet

du 08/04/2018 au 08/04/2018

ZENITH DE DIJON

RUE DE COLCHIDE

DIJON

Fnac Spectacles

Francebillet

du 28/04/2018 au 28/04/2018

KURSAAL

PLACE DU CASINO

DUNKERQUE

Fnac Spectacles

Francebillet

du 04/03/2018 au 04/03/2018

ZENITH DE STRASBOURG ZENITH EUROPE

1 ALLEE DU ZENITH

ECKBOLSHEIM

Fnac Spectacles

Francebillet

du 03/03/2018 au 03/03/2018

ROCKHAL

5, AVENUE DU ROCK’N’ROLL / QUARTIER BE LUXEMBOURG

ESCH SUR ALZETTE

Fnac Spectacles

Francebillet

du 16/03/2018 au 16/03/2018

BORDEAUX METROPOLE ARENA

48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA

FLOIRAC

Fnac Spectacles

Francebillet

du 14/03/2018 au 14/03/2018

PALAIS DES CONGRES

TÉLÉPORT 1

FUTUROSCOPE CEDEX

Fnac Spectacles

Francebillet

du 07/04/2018 au 07/04/2018

BÂTIMENT DES FORCES MOTRICES

PLACE DES VOLONTAIRES 2 BATIMENT DES FORCES MOTRICES

GENEVE

Fnac Spectacles

Francebillet

du 13/04/2018 au 13/04/2018

SUMMUM

RUE HENRI BARBUSSE

GRENOBLE

Fnac Spectacles

Francebillet

du 17/04/2018 au 17/04/2018

ATLANTIA

119, AV DELATTRE TASSIGNY

LA BAULE ESCOUBLAC

Fnac Spectacles

Francebillet

le vendredi 06/04/2018 à 20h30

THEATRE DE BEAULIEU

AVENUE DES BERGIÈRES 10

LAUSANNE

Fnac Spectacles

Francebillet

du 06/03/2018 au 06/03/2018

CARRÉ DES DOCKS -LE HAVRE NORMANDIE

QUAI DE LA RÉUNION - RUE MARCEAU

LE HAVRE

Fnac Spectacles

Francebillet

du 08/03/2018 au 08/03/2018

ZENITH ROUEN

AVENUE DES CANADIENS

LE GRAND QUEVILLY

Fnac Spectacles

Francebillet

du 29/03/2018 au 29/03/2018

LA PALESTRE

730 AV. GEORGES POMPIDOU

LE CANNET

Fnac Spectacles

Francebillet

du 22/04/2018 au 22/04/2018

ANTARES

ROUTE DE TOURS

LE MANS

Fnac Spectacles

Francebillet

du 21/02/2018 au 21/02/2018

THEATRE LE FORUM

RUE PONT D’AVROY, 14

LIEGE

Fnac Spectacles

Francebillet

du 25/02/2018 au 25/02/2018

ZENITH ARENA

1 BLD DES CITÉS UNIES

LILLE

Fnac Spectacles

Francebillet

du 15/03/2018 au 15/03/2018

ZENITH

16, AVENUE JEAN MONNET

LIMOGES

Fnac Spectacles

Francebillet

du 24/03/2018 au 25/03/2018

L’AMPHITHEATRE

10, QUAI CHARLES DE GAULLE CITÉ INTERNATIONALE

LYON 06

Fnac Spectacles

Francebillet

du 01/04/2018 au 01/04/2018

LE DOME

48,AV ST JUST

MARSEILLE 04

Fnac Spectacles

Francebillet

du 28/03/2018 au 28/03/2018

LA HALLE DE MARTIGUES

ROND-POINT DE L’HOTEL DE VILLE

MARTIGUES

Fnac Spectacles

Francebillet

du 01/03/2018 au 01/03/2018

LES ARENES DE METZ

5 AV LOUIS LE DÉBONNAIRE

METZ

Fnac Spectacles

Francebillet

du 24/02/2018 au 24/02/2018

THEATRE ROYAL DE MONS

GRAND’PLACE

MONS

Fnac Spectacles

Francebillet

du 20/03/2018 au 20/03/2018

PALAIS DES CONGRES C.AZNAVOUR

AVENUE DU 14 JUILLET 1789

MONTELIMAR

Fnac Spectacles

Francebillet

du 14/04/2018 au 14/04/2018

LE CORUM

ESPLANADE CH. DE GAULLE

MONTPELLIER

Fnac Spectacles

Francebillet

du 02/03/2018 au 02/03/2018

PARC DES EXPOSITIONS

RUE DE LA MERTZAU

MULHOUSE

Fnac Spectacles

Francebillet

du 10/03/2018 au 11/03/2018

CITE DES CONGRES

5, RUE DE VALMY

NANTES

Fnac Spectacles

Francebillet

du 31/03/2018 au 31/03/2018

NICE ACROPOLIS

1 ESPLANADE KENNEDY

NICE

Fnac Spectacles

Francebillet

du 10/04/2018 au 10/04/2018

ZENITH D’ORLEANS

1, RUE ROBERT SCHUMAN

ORLEANS

Fnac Spectacles

Francebillet

du 18/03/2018 au 18/03/2018

LE ZENITH

RUE SUZANNE BACARISSE

PAU

Fnac Spectacles

Francebillet

du 21/04/2018 au 21/04/2018

LE LIBERTE

ESPLANADE DU GAL DE GAULLE

RENNES

Fnac Spectacles

Francebillet

du 07/03/2018 au 07/03/2018

PALAIS DES CONGRES LE GRAND LARGE

QUAI DUGUAY TROUIN

ST MALO

Fnac Spectacles

Francebillet

du 15/04/2018 au 15/04/2018

ZENITH

RUE SCHEURER KESTNER

ST ETIENNE

Fnac Spectacles

Francebillet

du 19/04/2018 au 19/04/2018

PARC DES EXPOSITIONS BREZILLET

RUE PIERRE DE COUBERTIN

ST BRIEUC

Fnac Spectacles

Francebillet

du 22/02/2018 au 22/02/2018

SALLE DE L’ARSENAL

AVENUE DU COLONEL PECHOT

TOUL

Fnac Spectacles

Francebillet

du 30/03/2018 au 30/03/2018

ZENITH OMEGA

BD DU COMMANDANT NICOLAS

TOULON

Fnac Spectacles

Francebillet

du 17/03/2018 au 17/03/2018

ZENITH TOULOUSE METROPOLE

11, AVENUE RAYMOND BADIOU

TOULOUSE

Fnac Spectacles

Francebillet

du 18/04/2018 au 18/04/2018

VINCI

26, BD HEURTELOUP

TOURS

Fnac Spectacles

Francebillet

du 11/04/2018 au 11/04/2018

LE CUBE - PARC DES EXPOS

BD CHARLES DELESTRAINT

TROYES

Fnac Spectacles

Francebillet