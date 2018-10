Accueil > Agenda culturel > Enfants > "Le violon chante et le loup court" - contes poétiques

Du 29 octobre au 2 novembre à 10h30 et 14h30, Paris

"Avec ce spectacle, nous désirons partager notre enthousiasme avec les enfants petits et grands".

Légendes oubliées, contes et mythologies se retrouvent dans un univers poétique qui berce petits et grands, dans un tourbillon de danses et de chansons, de poésies...

Tirée de la tradition populaire, ce spectacle nous plonge dans l’univers des contes et des mythologies Tziganes.

La musique et les danses nous entrainent dans ce monde haut en couleur. Nous faisons participer les enfants à cet élan de joie !"

Deux contes : le Violon Enchanté + Le Loup du Caucase

LE VIOLON CHANTE ET LE LOUP COURT

CONTES TZIGANES - CIE LES ENFANTS DE LA LUNE

29/10/2018 - 10:30 au 02/11/2018 - 14:30

Tout public : du 29 octobre au 2 novembre à 10h30 et 14h30

(sauf le 1er novembre)

Tarif adulte : 10€

Tarif enfant : 7€

Conte musical à partir de 5 ans - 45mn

Centre Mandapa

6 Rue Wurtz, 75013 Paris

01 45 89 99 00