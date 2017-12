Lecture à l’école (CM1) : le classement de l’étude internationale PIRLS

A la rentrée dernière, le gouvernement avait déjà instauré des évaluations en début de CP et de 6ème, critiquées par les syndicats sur la forme et le principe.

Pour faire remonter le niveau, il a annoncé de nouvelles évaluations au milieu du CP et en début de CE1 à la rentrée 2018. Des tests "légers et faciles à faire passer", a-t-il promis.

"Ces résultats sont insatisfaisants et préoccupants", a commenté Jean-Michel Blanquer lors d’une conférence de presse. "Ils viennent confirmer un certain recul des élèves français", déjà mis au jour par d’autres études internationales.

La baisse des résultats s’est accélérée : entre 2001 et 2011, les élèves français ont perdu 5 points, tandis qu’entre 2011 et 2016, ils ont perdu 9 points.

Les élèves testés sont entrés en maternelle en 2008 le plus souvent, année de la mise en oeuvre de nouveaux programmes, objets de critiques des enseignants pour leur lourdeur et l’absence d’indications pédagogiques. Ils ont été modifiés en 2015 pour la maternelle et 2016 pour l’école élémentaire.

Des recommandations pédagogiques seront publiées prochainement sur la pratique quotidienne de la lecture à l’école élémentaire et au collège et sur l’enseignement de la grammaire et de l’orthographe.

Il sera par exemple recommandé de pratiquer la lecture à haute voix ou d’entraîner les élèves à réciter un texte devant un auditoire.

Le ministre a aussi promis un plan de formation en lecture pour les professeurs des écoles, une "grande conférence" en mars sur l’école maternelle. Il a par ailleurs annoncé le développement de stages de soutien pendant les vacances, notamment en CM2.

"La réponse apportée est très en deçà de ce qu’on peut attendre devant un tel choc", a déclaré à l’AFP Francette Popineau, secrétaire générale du Snuipp-FSU.

Pour la responsable du premier syndicat dans le primaire, l’accent devrait être mis de façon beaucoup plus claire sur la réduction de la taille des classes. Car si le dédoublement des classes de CP dans les quartiers défavorisés doit s’étendre aux CE1 d’ici 2019, "c’est insuffisant", selon elle. Insuffisante aussi, "la formation des professeurs".

Le plan du ministre est "hors sujet", a de son côté réagi le syndicat SE-Unsa. "La dictée par exemple ne fait pas travailler le sens ; cela va peut-être rassurer l’opinion mais ce n’est pas à la hauteur des enjeux", déplore son secrétaire général Stéphane Crochet, qui plaide pour "un grand plan de formation initiale et continue ambitieux et inscrit dans la durée".

Russie.net :

Dans cet article, repris par de nombreux médias français, on aurait apprécié, tout de même, que soit mentionnée la place de la Russie ! Hors, exit la Russie dans ce classement de l’étude internationale PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) !

Comme vous pourrez le constatez dans ce tableau plus complet, les meilleures performances sont enregistrées par la Russie, Singapour, Hong-Kong, l’Irlande et la Finlande. Il serait bon de se pencher sur les méthodes d’enseignement de ces pays, y compris la Russie, pour améliorer le niveau de lecture des élèves français, relayé à la 34ème place par ce classement de l’étude internationale PIRLS, qui mesure les performances en compréhension de l’écrit des élèves en fin de quatrième année de scolarité obligatoire (CM1 pour la France). Depuis PIRLS 2001, la performance globale française baisse progressivement à chaque évaluation. En 2016, l’écart est significatif et représente - 14 points sur la période de quinze ans. Les performances basées sur la compréhension de textes informatifs baissent davantage (- 22 points) que celles des textes narratifs (- 6 points). Les processus de compréhension les plus complexes (Interpréter et Apprécier) baissent davantage (- 21 points) que les plus simples (Prélever et Inférer, - 8 points). Peut-être faudrait-il organiser un stage en Russie pour les professeurs d’école français ?