Léonide Ouspensky, le mystère de l’icône 1987-2017

Léonide Ouspensky (en russe : Леонид Александрович Успенский , Leonid Aleksandrovitch Ouspenski) est un iconographe et iconologue orthodoxe, né en Russie 1902 et décédé à Paris en 1987.

La variété et l’originalité de ces œuvres permettront, nous l’espérons, de saisir la richesse d’inspiration et la prière de ce grand artiste contemporain.

Exposition organisée, du 5 décembre 2017 au 14 janvier 2018, au Centre culturel et spirituel orthodoxe russe, 1 quai Branly, à l’occasion du 30e anniversaire du rappel à Dieu du grand iconographe et théologien de l’icône Léonide Ouspensky.

Liste des manifestations relatives à l’exposition Ouspensky du 5 décembre 2017 au 14 janvier 2018 :

Cinéma

Projection du film de Natalia Sergueeva : Leonid Ouspenky. L’histoire de la transfiguration et de l’amour. Леонид Успенский. История преображения и любви.

Tous les mercredi, jeudi et samedi, au 2ème étage du Diocèse, à 16h30 :

Les 6, 7, et 9 décembre 2017 ; les 13, 14, et 16 ; les 20, 21, et 23 ; les 27, 28, et 30.

Les 3, 4, et 6 janvier ; les 10, 11 et 13 janvier 2018.

Conférences :

Mardi 12 décembre 2017, à 20h, au 2ème étage du Diocèse de Chérsonèse (26, rue Péclet, Paris 75015) :

Marie Chantal Savinkov, chef de chœur, spécialiste en anthropologie sociale, iconologue : « Ouspensky, passeur de la Tradition »

Mardi 19 décembre 2017 à partir de 15h, dans l’auditorium du Centre :

Archiprêtre Nicolas Ozoline, professeur d’histoire de l’art chrétien et d’iconologie « L’actualité de l’iconologie de Léonide Alexandrovitch Ouspensky »

Grégoire Aslanoff, historien de l’art au CNRS, chargé de l’enseignement d’iconologie à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge : « Un aspect méconnu de l’œuvre de L. A. Ouspensky : présentation des rares peintures et dessins profanes conservés »

Anne Philippenko, restauratrice d’icônes et de tableaux. peintre d’icônes et professeur d’iconographie : « Léonide Ouspensky, mon professeur »

Xénia Muratova, historienne d’art ; professeur émérite des universités françaises ; président du Centre international d’études Pavel Muratov : « Ouspensky et l’icône en exil » (Entre le 7 et - le 12 janvier 2018, la date précise sera communiquée ultérieurement).

Adresse :

Centre culturel et spirituel orthodoxe russe, 1 quai Branly, Paris 75007.

Horaires d’ouverture : L’exposition sera ouverte en semaine de 14h00 à 19h00, les samedis et dimanches – de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00. L’exposition sera fermée le lundi.