Léontiev Valéry

C’est toujours aujourd’hui une personnalité du « show business » russe et de l’ancien espace soviétique.

Il a été nommé « artiste du peuple de Russie » en 1996. Il est connu comme l’un des artistes russes les plus éminents.

Avant de devenir un chanteur célèbre, il a connu une enfance difficile, en conflit perpétuel avec ses parents. Son rêve était de poursuivre une carrière dans l’océanographie, malheureusement, son caractère ne lui a pas permis d’embrasser cette carrière, ayant omis de passer les examens d’entrée et de se faire accepter dans un collège.

Toutefois, il ne se découragea pas et fut finalement en mesure d’aller à Syktyvkar pour poursuivre une carrière de chanteur. Avant même de le savoir, il était devenu membre de l’Orchestre philharmonique républicain "Echo". Il se produisit alors dans des points de repère historiques, tels que la salle de concert Octobre à Saint-Pétersbourg. Puis il rejoint l’Orchestre philharmonique de Gorki et sa carrière commença à décoller.

Comme le public reconnut son style et ses chansons, Il devint enfin une star en Russie. À partir de là, il se mit à voyager à travers tout le pays, ainsi qu’en Europe et dans le monde. En 1987, il est diplômé de l’Institut de la Culture et reçoit également le titre d’"artiste honneur d’Ukraine".

Il remporte de nombreux prix de musique à travers le monde. Non seulement ce chanteur populaire est apprécié par son chant et ses concerts, mais aussi par ses nombreux spectacles avec effets de scène.