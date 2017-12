Les Fêtes de fin d’année en Russie

Ded Moroz, le Père Gel et sa petite fille ’Snegourochka’ (Petite fille des neiges) sont les deux personnages indissociables du Noël russe. La Russie ne manque pas de bois et à cette époque, les beaux sapins apparaissent dans les foyers russes, dans les écoles, et selon la tradition il y a toujours un beau sapin décoré sur la place centrale de chaque ville.

NOËL RUSSE

La traditionnelle fête de Noël orthodoxe retrouve sa place dans la Russie d’aujourd’hui. Elle est célébrée le 7 janvier selon le calendrier julien toujours en vigueur dans l’Église russe.

"Ded Moroz", le Père Gel et sa petite fille "Snegourochka" ("Petite fille des neiges") sont les deux personnages indissociables du Noël russe. Le Père Gel est habillé d’un grand manteau rouge orné de fourrure blanche (synthétique bien évidemment !), c’est un homme plutôt âgé qui a l’air d’un grand-père avec une grande barbe blanche.

Snegourochka, sa petite-fille, est habillée d’une robe bleue ou blanche décorée de paillettes, elle porte sur la tête un magnifique "kokochnik" - diadème - orné de pierres.

Il faut dire que les mots gel et neige n’ont pas un sens uniquement symbolique en Russie, au début du mois de janvier, une grande vague de froid traverse le pays à grands pas. Dans certaines villes la température est descendu à moins de 40° et selon les pronostics de la météo elle pourrait dépasser la barre des -50°.

Les enfants sont en vacances et participent beaucoup aux différents "outrenniks" - les spectacles du matin, toujours en présence du Père Gel, de Snegorouchka et des personnages populaires des contes russes parmi lesquels la méchante Baba-Yaga, qui essaie de raisonner les enfants, en vain !

La Russie ne manque pas de bois et à cette époque, les beaux sapins apparaissent dans les foyers russes, dans les écoles, et selon la tradition il y a toujours un beau sapin décoré sur la place centrale de chaque ville. Les spectacles - "Rojdestvenskie Elki" - sont organisés régulièrement autour des sapins où le Père Gel distribue les cadeaux aux enfants.

La tradition veut que les cadeaux soient souvent un paquet décoré avec des bonbons, des chocolats et des petits jouets. La Russie semble être épargnée des opérations commerciales que l’occident connaît.

NOUVEL AN RUSSE

Officiellement la fête du Nouvel an est célébré le 31 décembre. Comme chaque année, quelques minutes avant l’avènement du Nouvel an, le Président félicite les citoyens du pays : cette année l’allocution du nouveau Président Vladimir Poutine a été beaucoup attendue et très appréciée. La célèbre horloge du Kremlin "Kuranty" à carillonné à minuit et a annoncé le passage au troisième millénaire !

Cette année, pour célébrer le Nouvel an et le nouveau millénaire, une patinoire a été aménagée sur la place Rouge ; elle fonctionnera jusqu’au 13 janvier prochain, date du "vieux Nouvel an".

Le 13 janvier, les Russes célèbrent le nouvel an orthodoxe toujours selon le calendrier julien, les Russes font donc 4 fois la fête, une belle façon de fêter le nouveau millénaire !