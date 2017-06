Les Romanov - 1613-1918...

Cette captivante chronique révèle leur monde secret, leur toute puissance, et raconte comment ils ont construit leur empire de manière impitoyable, au gré des conspirations, des rivalités familiales, et d’extravagances sexuelles.

On retrouve, sous la plume vivante et inimitable de Simon Sebag Montefiore, tous les personnages tonitruants pour qui gouverner la Russie fut à la fois une mission sacrée et un cadeau empoisonné : Pierre le Grand qui tortura son fils à mort, exigeant des membres de sa cour une ivresse permanente tout en faisant de la Russie un grand Empire ; la Grande Catherine qui renversa son mari, conquit l’Ukraine et fascina l’Europe ; Paul Ier, étranglé par les courtisans soutenus par son propre fils ; Alexandre II qui survécut à plusieurs tentatives d’assassinat, et écrivit sans doute les lettres d’amour les plus licencieuses jamais écrites par un souverain.

Dans ce livre où petite et grande histoire s’entrelacent, Simon Sebag Montefiore fait revivre avec une intensité remarquable et un foisonnement d’anecdotes et de détails, les grands moments qui ont ponctué la légende des Romanov.

Et dans ce portrait de l’empire c’est aussi la Russie d’aujourd’hui qui se dessine en creux.

Biographie de Simon Sebag Montefiore

Né en Angleterre en 1965, Simon Sebag Montefiore est diplômé d’histoire de l’université de Cambridge. Spécialiste de l’Histoire de la Russie, romancier et présentateur de télévision, il est membre de la Royal Society of Literature. Le professeur Montefiore a reçu le prix Bruno Kreisky du livre politique, le Costa Biography Award et le prix de la Biographie du Los Angeles Times pour Le Jeune Staline. Ses ouvrages, dont son dernier best-seller Jérusalem (Calmann-Lévy, 2011), sont traduits dans plus de quarante langues.

Date de parution : 26/10/2016

Editeur : Calmann-Lévy

ISBN : 978-2-7021-5709-1

EAN : 9782702157091

Format : Grand Format

Nb. de pages : 861 pages

Dimensions : 15,5 cm × 24,0 cm × 4,0 cm

Prix : 27,90 euros.