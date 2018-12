Accueil > Agenda culturel > Concerts > Les grandes voix Cosaques de Kouban

Les Amis du Château vous proposent un concert « Les grandes voix cosaques » de Kouban (solistes issus des Choeurs de l’Armée Rouge), le dimanche 16 décembre 2018 à 17h, à l’Orangerie du Château.

Le nom du groupe évoque la région historique du sud de la Russie, située entre la mer Noire, les steppes , le delta de la Volga et la Ciscaucasie. Terre ancestrale des cosaques de Kouban. C’est ainsi la culture musicale cosaque constitue une partie importante du répertoire de KOUBAN, mais dépasse largement ses frontières. Les programmes de l’ensemble Kouban présentent des chants traditionnels slaves : russes, ukrainiens, cosaques.

Le concert est consacré à la fois aux chants liturgiques orthodoxes russes, originaires des grands monastères des régions de Kiev et de Novgorod, qui mettent en valeur les performances vocales exceptionnelles des membres du groupe, mais aussi aux plus beaux chants traditionnels russes et aux célèbres chants cosaques. Dans ces chants, c’est le tempérament de feu des chanteurs de Kouban qui s’exprime. Car les chants populaires russes sont d’une diversité surprenante, allant des airs mélancoliques aux mélodies gracieuses, avec fantaisies vocales étourdissantes.

C’est avec beaucoup de chaleur et de fougue que Kouban interprète ces airs si entraînants qui laissent l’auditoire sous le charme de ces puissantes voix slaves. Le public gardera de ce concert un souvenir impérissable, mais aussi une certaine nostalgie de la Russie éternelle, car cet ensemble a ce supplément d’âme qui donne vie aux musiques populaires et sait entraîner l’auditoire.

Andrei KIKENA - Directeur artistique, baryton lyrique et accordéoniste. Diplômé du conservatoire national de Kiev. Ancien chef des Chœurs de l’Armée Rouge et directeur des Chœurs de l’Opéra de l’Académie des Arts de Kiev.

Valériy DROUGOCSKOI - Basse, 1er prix au Concours International de Paris, soliste de l’Opéra National d’Ukraine, il participe à plusieurs productions au Théâtre de Champs Élysées, au Théâtre du Châtelet et à l’Opéra Bastille.

Nikolay SHERSTIAKOV - Ténor lyrique et balalaïkiste contrebasse. Formé au Conservatoire National d’Odessa. Ancien soliste des Chœurs de l’Armée Rouge.

Nikolas KEDROFF – balalaïkiste virtuose, lauréat de plusieurs Concours de cet instrument, Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, soliste à réputation internationale.

Andriy ANDRUNYK - Ténor lyrique, formé au Conservatoire de Ternopil. Il a été soliste des Chœurs de l’Académie de Théologie de Kiev.

Entrée 18€.

Les adhérents des Amis du Château 14€ et gratuit pour le jeunes de moins de 15 ans accompagnés.

Salle Maurice Leblond de Maintenon 28130 Pierres

Renseignements et réservation au 06.89.92.55.55.