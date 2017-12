Les îles de Saint-Pétersbourg

La ville de Saint-Pétersbourg est construite sur le delta marécageux de la Néva au fond du golfe de Finlande en mer Baltique. La ville a une superficie de 606 km2 (1.431 km2 en incluant les agglomérations annexées par la ville en 1999 comme Peterhof et Pouchkine), dont 10 % d’étendues d’eau. La ville compte 42 îles. À l’origine, il y en avait un plus grand nombre mais de nombreux canaux ont été comblés.

Votre guide francophone, Tatiana Prosycheva, vous propose de visiter Saint-Pétersbourg et découvrir au nord de Saint-Pétersbourg les trois petites îles Kamenny, Elaguine et Krestovsky...

L’île Kamenny (superficie 106 hectares)

L’île Kamenny fut la première à être mise en valeur. Au début du XVIII siècle, Pierre Ier l’a offert au premier Chancelier de Russie, le compte Golovkine. Le tsar assista à plusieurs fêtes « assemblées » organisées dans la propriété de Golovkine.

Malheureusement, de l’époque pétrovienne il ne nous reste que le tronc d’un vieux chêne qui selon la légende aurait été planté par le tsar lui-même.

Plus tard, dans les années 1760, Catherine II offrit cette île à son fils Paul I et elle lui fit construire une nouvelle résidence. On éleva également sur cette île la Maison des Invalides pour les vieux marins et une petite église en style gothique anglais dédiée à la Naissance de Saint-Jean-le-Précurseur. Toutes ces constructions sur l’île situées à l’est de l’avenue Kamennoostrovsky se sont conservées.

Au début du XIXème siècle, sous Alexandre Ier, les jardiniers impériaux y aménagèrent un grand parc paysager. Le parc est conservé jusqu’à nos jours.

Vers la fin du XIXème –début du XXème siècle l’île Kamenny restait un lieu de prestige qui attirait la riche bourgeoisie. On y trouvait les résidences des entrepreneurs, négociants, banquiers…

Actuellement, cette île reste le lieu résidentiel le plus prestigieux de Saint-Pétersbourg. Il y a plusieurs résidences particulières et aussi une résidence du président russe.

L’île Elaguine (superficie 94 hectares)

L’île Elaguine est située au nord de l’île Kamenny.

Son premier propriétaire fut le vice-chancelier, le baron Chafirov, à qui Pierre Ier offrit cette île. En 1723, Chafirov fut arrêté et son île passa au procureur général du Senat Yagoujinsky.

A la fin des années 1770, l’île fut acquise par Ivan Elaguine, Grand maître de la cour de Catherine II. Elaguine s’occupa activement de l’aménagement de l’île.

Alexandre Ier décida d’y faire construire une résidence d’été pour sa mère, l’impératrice Maria Feodorovna. Les travaux commencèrent en 1818 et furent achevés en 1822. De cette époque et jusqu’au milieu du XIXème siècle, l’île Elaguine fut la plus célèbre résidence d’été de la famille impériale.

La construction d’un nouveau palais et parc fut confié à l’architecte Carlo Rossi. Les contemporains disaient du palais Elaguine qu’il était "un modèle de gout raffiné".

Après la mort de Nicolas Ier (1855), l’île Elaguine de résidence impériale se transforma en résidence gouvernementale.

Actuellement, toute l’île est occupée par le grand parc public, un des parcs préférés des pétersbourgeois et leurs enfants.

L’île Krestovsky (superficie 420 hectares)

Cette île est la plus grande des trois et la moins protégée des vents du Golfe de Finlande et des inondations. C’est pour cette raison que ses propriétaires s’occupaient très peu de son aménagement.

Au XVIIIème siècle, quelques pavillons de chasse y furent construits. Au XIXème siècle, l’île devint un parc de divertissements pour les couches moyennes de Saint-Pétersbourg.

Au début des années 1930, sur la proposition de Serguei Kirov, l’île se transforma en centre de repos et de sport. On y a construit un stade. Celui-ci fut complètement reconstruit en 2016 et accueillera la Coupe du monde de football en 2018 !