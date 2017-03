Les journées cinéma au Théâtre Toursky...

Mardi 21 mars

18h – Neuf jours d’une année, de Mikhaïl Romm • Film émotion • 1961 • 111 mn • Noir et blanc

Un des meilleurs films de Mikhaïl Romm, l’Antonioni russe. Dimitri et Ilya, deux jeunes physiciens sont amis et amoureux de la même femme, Leila. Après avoir épousé Leila, Dimitri est exposé à des radiations et tombe gravement malade. Un bouleversant écho aux problématiques liées à la création de la bombe atomique.

20h30 – Coup de soleil, de Nikita Mikhalkov • Film passion • 2014 • 175 mn

L’histoire d’une passion amoureuse éphémère entre un officier russe et une inconnue lors d’un voyage sur la Volga pendant la Russie impériale. Après une nuit d’amour, les deux amants se quittent sans se donner les moyens de se retrouver. Sélectionné aux Oscars en 2016 comme Meilleur Film Etranger. Magistral !

Mercredi 22 mars

18h – L’Equipage, d’Alexandre Mitta • Film catastrophe • 1979 • 143 mn

Un carton au box office. 71 millions de spectateurs à sa sortie. Les russes adorent ! Premier film catastrophe soviétique à grand spectacle, L’Equipage combine les péripéties d’un difficile voyage aérien en tupolev et des aventures sentimentales. Epoustouflant !

20h30 – Francofonia, d’Alexandre Sokourov • Film épopée • 2015 • 90 mn

Fascinant de beauté, d’esprit, d’humanité et de sensualité ! Deux hommes férus de culture, Jacques Jaujard et le Comte Franz Wolff-Metternich mettent à l’abri les œuvres d’art très convoitées du Louvre hors de Paris sous l’occupation nazie. Une histoire vraie, incroyable et passionnante, magnifiquement interprétée.

Jeudi 23 mars

18h – Verticale, de Stanislav Govoroukhine • Film culte • 1966 • 73 mn

Un vrai chef-d’œuvre ! Verticale relate l’histoire d’un groupe d’alpinistes qui s’attaque à l’un des sommets inexplorés du Caucase : le PicOp-Tau. Lors d’un cyclone, les alpinistes doivent leur salut à leur courage et leur expérience. Une interprétation légendaire de Vladimir Vyssotski, époux de Marina Vlady.

20h30 – La fin d’une magnifique époque, de Stanislav Govoroukhine • Film humour • 2015 • 95 mn

L’histoire d’une époque où on créait malgré les interdictions, où on faisait l’amour alors que le sexe n’existait pas et où on se battait pour être entendu. Une époque crainte dont on attendait la fin. Une époque magnifique, miroir de la vie culturelle riche de l’Union Soviétique à l’époque du dégel. On rit aux éclats !

THÉÂTRE TOURSKY

16, passage Léo Ferré - 13003 MARSEILLE

04 91 02 58 35