Accueil > Infos > Sport > Les "marathons du froid" ont lieu à Oymyakon en Yakoutie

C’est en Yakoutie que s’est déroulée la course la plus froide du monde. Avec une température de -52°C, les athlètes les plus audacieux - le plus jeune avait 21 ans et le plus âgé, 71 ans, tous extrêmement bien entraînés - ont parcouru 928 kilomètres au nord-est de Yakoutsk jusqu’au village habité le plus froid du monde, Oymyakon.

Dans cette ville, le 5 janvier, des marathons ont été organisés sur 5, 10, 20, 30 et 42 kilomètres.

Au début du parcours, la température de l’air était de -52 degrés Celsius ; au moment le dernier - et seulement ! - sportif passé la marque des 39 km, il s’est réchauffé à moins 48C.

"Nous voulions rendre la course à -45°C et plus froide plus populaire et montrer que les athlètes peuvent s’adapter à des températures extrêmement basses", a déclaré le champion de Russie, Yegor Abramov.

"Nous avons pu constater l’étonnement des touristes venus d’Australie, de Taiwan, du Japon et de l’Inde pour assister à la course la plus froide du monde", a déclaré la coureuse Sargylana Neustroyeva.

« C’était notre première tentative d’organisation d’un marathon de froid extrême.

"L’année prochaine, nous allons inviter tous les athlètes du monde entier, qui seront les bienvenus !". Les participants ont montré des résultats étonnants.

Anastasia Stepanova, mère de huit enfants, a parcouru 25km en quatre heures.

Le vétéran Yegor Permyakov, âgé de soixante et onze ans, a mis deux heures et demie pour parcourir 15 km.

La plus longue distance de 39 km a été conquise par le responsable du village d’Emissa, Ilya Pesterev. Son temps était de trois heures et 53 minutes.

Le meilleur résultat au 20 km a été deux heures 25 minutes, présenté par Stepan Lytkin, quatre fois champion du monde et champion du monde de course au marathon.

La plus jeune coureuse du groupe, Innokentiy Olesov, 21 ans, a couru 10 km, une heure et 8 minutes.

La coureuse de marathon russe et européenne Valentina Dorguyeva a mis quatre heures exactement pour parcourir 25 km.

Le principal organisateur du premier marathon extrême était Alexander Krylov, responsable de l’agence Turuu Tour.