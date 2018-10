Accueil > Economie / Espace PRO > Salons et Foires > Les miniatures laquées de Mstera

M. Evgeny SOKOLOV présente la société CENTER MSTERA LACQUER MINIATURES au Salon Maison & Objet à Paris.

Notre société recherche un représentant en France

Mstera est l’un des plus grands centres de Russie de métiers d’arts traditionnels comprenant la laque miniature sur papier mâché, la broderie et la bijouterie, la vaisselle en argent et métaux non-ferreux, jouets et les meubles.

Il existe en Russie quatre écoles de production de boîtes laquées dont les noms sont Palech, Fedoskino, Holoui et Mstera. Ces noms étant ceux des villages où sont réalisées ces boîtes. Toutes les boîtes portent généralement trois signatures qui correspondent au sujet, à l’école et à l’artiste.

La technique de l’exécution et les sujets sont identiques pour toutes les écoles excepté celle de Mstera qui se distingue par l’absence du fond noir. Les boîtes destinées à être peintes sont fabriquées avec du carton poreux tiré de conifères encollés avec de la pâte puis séchées.

Elles sont imprégnées d’huile de lin, cuites et brûlées au four à une température bien déterminée, puis, on les empâte et les sèche.

Ensuite, on usine les pièces au tour à bois, on peint les articles généralement en noir à l’extérieur et en rouge à l’intérieur, puis, on les recouvre de plusieurs couches de laque transparente puis séchées. Les articles sont prêts à être décorés par l’artiste.

Ce dernier peindra d’abord le sujet puis appliquera la dorure. Enfin l’œuvre sera recouverte de 7 à 8 couches de laque, et, après un séchage prolongé, elle sera polie.

Les miniatures laquées reflètent les différents contes de nombreux auteurs et aussi des contes populaires Russes. Les thèmes des contes de Pouchkine tiennent une grande place dans l’art de la miniature laquée.