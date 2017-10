Les salons professionnels à Moscou en partenariat avec Eventseye.com :

Organisateur : Crocus-Expo IEC

Krasnogorsk

65-66 km Moscow Ring Road

Russie

+7 (495) 935 7350

+7 (495) 935 7351

COMTRANS

Salon international des véhicules commerciaux ts les deux ans 05.09 - 09.09 2017

AUTOTRANS

Salon international des camions, bus et véhicules spéciaux ts les deux ans 05.09 - 09.09 2017

INTERNATIONAL EXHIBITION 'PIR HOSPITALITY INDUSTRY'

Décoration de l'hôtel - Equipements et services pour l'hôtellerie, Exposition gastronomique, aliments, boissons annuel 09.10 - 12.10 2017

AGROSALON

Salon international des machines et équipements agricoles annuel 09.10 - 12.10 2017

ROAD EXPO

Salon et congrès international du transport routier annuel 10.10 - 13.10 2017

INDECOR MOSCOW

Salon international de la décoration intérieure annuel 11.10 - 13.10 2017

NDT RUSSIA

Salon et conférence sur les équipements et appareillages de contrôle non destructif, destructif et de diagnostic technique, de la sécurité industrielle annuel 24.10 - 26.10 2017

EXPOCOATING MOSCOW

Salon international et conférence sur le thème : "Procédés, matériaux et équipements pour le traitement de surface, le revêtement et la protection à la corrosion" annuel 24.10 - 26.10 2017

POWER ELECTRONICS MOSCOW

Salon international et conférence sur l'électronique de puissance annuel 24.10 - 26.10 2017

ACTUATORS & ENGINES

Salon international spécialisé dans les actionneurs et actuateurs, les moteurs et matériaux et équipements auxiliaires annuel 24.10 - 26.10 2017

PCVEXPO

Salon international des pompes, des compresseurs, des soupapes, des actionneurs et des moteurs annuel 24.10 - 26.10 2017

PCVEXPO - PUMPS, COMPRESSORS, VALVES

Salon international spécialisé dans les pompes et systèmes de pompage industriels et domestiques annuel 24.10 - 26.10 2017

PCV EXPO

Salon international spécialisé dans les valves et robinets, y compris bâtiment et sanitaires annuel 24.10 - 26.10 2017

MASHEX

Salon international spécialisé dans l'ingénierie mécanique. Technologies, machines et outils pour le travail du métal, du bois, de la pierre et des matériaux synthétiques annuel 24.10 - 26.10 2017

TESTING & CONTROL

Salon international de l'essai et du diagnostic industriel, des équipements de tests et de mesures et de contrôle annuel 24.10 - 26.10 2017

AEROSPACE TESTING RUSSIA / INDUSTRIAL TESTING & CONTROL

Salon international des équipements, systèmes et technologies de test et de contrôle annuel 24.10 - 26.10 2017

INTERCHARM

Salon international de l'industrie des cosmétiques et parfums bi-annuel 25.10 - 28.10 2017

INTERCHARM PROFESSIONAL

Salon de la beauté pour les professionnels des cosmétiques et des salons de beauté bi-annuel 25.10 - 28.10 2017

GARDEROBE

Salon des accessoires de mode et de la joaillerie pour l'habillement annuel 25.10 - 28.10 2017

WOODEN HOUSES

Salon international des maisons en bois bi-annuel 26.10 - 29.10 2017

SALON INTERIOR DESIGN

Salon de la décoration intérieure annuel 26.10 - 29.10 2017

RUSSIAN ARCHITECTURE SALON

Salon réservé aux architectes, architectes d'intérieur et autres responsables de la prescription annuel 26.10 - 29.10 2017

BEAUTIFUL HOUSES

Salon international de l'architecture et du bâtiment annuel 26.10 - 29.10 2017

SAFARI EXPO

Salon international des trophées de chasse et de la taxidermie bi-annuel 02.11 - 05.11 2017

INTERLIGHT

Salon international des de la lumière et des technologies d'éclairage annuel 07.11 - 10.11 2017

EXPOCLEAN RUSSIA

Salon international et conférence sur le nettoyage, équipements et services annuel 13.11 - 15.11 2017

CLEANEXPO MOSCOW / PULIRE

Salon professionnel international de l'industrie du nettoyage, de l'hygiène annuel 13.11 - 15.11 2017

WOODEX MOSCOW

Salon international spécialisé dans les produits de menuiserie, de charpente, machines, équipements et matériaux pour le travail du bois ts les deux ans 14.11 - 17.11 2017

PHARMTECH & INGREDIENTS

Salon et Forum international pour les équipements, matières premières et technologies pour la production pharmaceutique annuel 21.11 - 24.11 2017

NATEXPO MOSCOW

Salon international de l'équipement professionnel et des technologies pour la télévision, la radio, la diffusion sur Internet et la production de films annuel 29.11 - 01.12 2017

MOTHER AND CHILD

Salon/congrès de la mère et du nouveau-né bi-annuel janv. 2018 (?)

MOSSHOES

Salon international de la chaussure, du sac et des accessoires tri-annuel 16.01 - 19.01 2018

TB FORUM - SECURITY & SAFETY TECHNOLOGIES

Le grand salon de la sécurité pour la Russie et les pays de la zone CIS. Avec congrès annuel fév. 2018 (?)

IFFF - INTERNATIONAL FAST FOOD FAIR MOSCOW

Salon international de la restauration rapide de Moscou annuel fév. 2018 (?)

LUXURY HITS

Salon des produits de luxe annuel fév. 2018 (?)

DENTAL REVIEW

Salon international des équipements de laboratoire dentaire, instruments et matériaux dentaires à Moscou annuel fév. 2018 (?)

AQUA-THERM MOSCOW

Salon professionnel international du chauffage, de la ventilation, de l'air conditionné, des équipements sanitaires et de la protection de l'environnement - Comprend la salon de la piscine de Moscou annuel 06.02 - 09.02 2018

CSTB

Salon professionnel des produits et technologies de l'audiovisuel et des télécommunications. Câble, satellite et hertzien annuel 06.02 - 08.02 2018

NAIS - NATIONAL AIRPORT INFRASTRUCTURE SHOW

Salon des infrastructures aéroportuaires annuel 07.02 - 08.02 2018

VELO PARK

Salon du vélo, des pièces détachées, des équipements de sécurité et d'extérieur, des accessoires annuel 08.02 - 10.02 2018

IPSA

Salon international de l'objet promotionnel et du merchandising bi-annuel 13.02 - 15.02 2018

MIOF - MOSCOW INTERNATIONAL OPTICAL FAIR

Salon international de l'optique de Moscou bi-annuel 14.02 - 16.02 2018

INGREDIENTS RUSSIA

Salon des ingrédients alimentaires, additifs et agents de saveur annuel 27.02 - 02.03 2018

DAIRY AND MEAT INDUSTRY

Salon et forum internationaux des produits laitiers et de la viande annuel 27.02 - 02.03 2018

FIREPLACES SALON - KAMINOV

Salon international des cheminées, foyers et poêles pour la Russie, ex-pays soviétiques et pays baltes annuel 01.03 - 04.03 2018

WOODEN HOUSE

Salon international des maisons en bois annuel 01.03 - 04.03 2018

MOTO PARK

Salon international de la moto de Moscou annuel mars 2018 (?)

AQUA SALON : WELLNESS & SPA

Salon international de la piscine, du sauna, du bien-être et du SPA annuel 01.03 - 04.03 2018

HOUSE AND GARDEN

Salon des professionnels et amateurs de jardins et de l'aménagement des parcs annuel 01.03 - 04.03 2018

MOSCOW BOAT SHOW

Salon international des bateaux et yachts annuel 07.03 - 11.03 2018

ITM – INTOURMARKET MOSCOW

Salon professionnel international du voyage et du tourisme annuel 10.03 - 12.03 2018

HOUSEHOLD EXPO

Foire internationale spécialisé dans les biens d'équipements pour la maison bi-annuel 27.03 - 29.03 2018

MOSCOW HOBBY EXPO

Salon international du hobby annuel avril 2018 (?)

DENTAL SALON MOSCOW

Salon et conférence sur l'art dentaire bi-annuel avril 2018 (?)

DENTAL-EXPO MOSCOW

Salon international des équipements de laboratoire dentaire, instruments et matériaux dentaires en Russie annuel avril 2018 (?)

MIFS

Salon du meuble et de la décoration intérieure annuel 03.04 - 06.04 2018

BATIMAT RUSSIA

Salon international de la construction et de la décoration d'intérieur annuel 03.04 - 06.04 2018

MOSCOW INTERNATIONAL FURNITURE SHOW (MIFS)

Salon international de l'ameublement de Moscou annuel 03.04 - 06.04 2018

CONSUMER ELECTRONICS & PHOTO EXPO

Salon de l'électronique grand public et de la photo. Technologies émergeantes, images numériques, PCs, notebooks, électronique verte, sans-fil, contenus, littérature et services annuel 12.04 - 14.04 2018

EXPOELECTRONICA

Salon de l'industrie électronique, composants, modules et systèmes annuel 17.04 - 19.04 2018

TRANSRUSSIA / TRANSLOGISTICA

Salon international du fret et de la logistique annuel 17.04 - 19.04 2018

ELECTRONTECHEXPO

Salon professionnel international des équipements, matériaux et technologies pour les industries électriques et électroniques annuel 17.04 - 19.04 2018

MININGWORLD RUSSIA

Salon international de l'industrie minière : prospection et équipements de production annuel 17.04 - 19.04 2018

HELIRUSSIA

Exposition sur les hélicoptères annuel 24.05 - 26.05 2018

GEOFORM

Salon international de géodésie, de cartographie et de géo-information annuel juin 2018 (?)

GEOTECH

Salon international spécialisé dans les équipements et technologies pour la prospection de ressources naturelles annuel juin 2018 (?)

GEOMAP

Salon international spécialisé dans la géodésie, la cartographie, les systèmes d'information et de contrôle géographiques annuel juin 2018 (?)

CTT MOSCOW

Salon International d'Équipement de Construction et Technologies annuel 05.06 - 08.06 2018

CTT (CONSTRUCTION EQUIPMENT & TECHNOLOGIES)

Exposition internationale des engins & technologies de chantier annuel 05.06 - 08.06 2018

ROSUPAK

Salon international des matériaux et technologies, machines et équipements pour l'emballage. Emballage pour tous types d'industries annuel 19.06 - 22.06 2018

ROSPLAST. PLASTICS. EQUIPMENT. ITEMS

Salon professionnel international du plastique, matières premières, machines et équipements annuel 19.06 - 21.06 2018

PRINTECH

Salon international des équipements, des technologies et des fournitures pour l'impression et la production publicitaire annuel 19.06 - 22.06 2018

ROSMOULD

Salon international des moules, moules de fonderie, presses annuel 19.06 - 21.06 2018

MIOGE

Salon international du pétrole et du gaz de Moscou annuel 26.06 - 29.06 2018

AUTOMECHANIKA MOSCOW

Salon professionnel international en Russie pour les pièces détachées de l'automobile, les fournisseurs d'équipements et de services annuel août 2018 (?)

INTERAUTO MOSCOW

Salon international de l'automobile ts les deux ans août 2018 (?)

HEIMTEXTIL RUSSIA

Salon international des textiles d'ameublement et de la maison annuel sept. 2018 (?)

HOME OF TOURISM

Salon professionnel international du tourisme et du voyage annuel sept. 2018 (?)

FLOWERSEXPO

Salon international des fleurs, plantes et équipements et matériaux pour jardins ornementaux annuel sept. 2018 (?)

OTDYKH LUXURY

Salon international russe du voyage de luxe annuel sept. 2018 (?)

OTDYKH MICE

Salon international & conférences de l'industrie des voyages et réunions d'affaires annuel sept. 2018 (?)

OTDYKH SPA & HEALTH

Salon international et conférence dédié au tourisme médical, aux centres de cure et au tourisme de santé annuel sept. 2018 (?)

FLOWERS EXPO

Salon international des fleurs annuel 11.09 - 13.09 2018

PROLIGHT + SOUND NAMM RUSSIA

Salon professionnel international des technologies pour la communication, la production et le divertissement annuel 13.09 - 15.09 2018

CEMAT RUSSIA

Salon international des technologies et équipements de l'entreposage annuel 19.09 - 21.09 2018

ECWATECH

Salon professionnel international et congrès. L'eau : écologie et technologie ts les deux ans 25.09 - 27.09 2018

CITYPIPE

Salon professionnel international sur les systèmes de canalisations dans l'infrastructure municipale : diagnostic, installation, réparation annuel 25.09 - 27.09 2018

BUSWORLD RUSSIA

Salon international de l'industrie du bus ts les deux ans 23.10 - 25.10 2018

VIV RUSSIA

Salon international de l'élevage intensif ts les deux ans mai 2019 (?)

INTERLOGISTIKA

Salon international des solutions intégrées en Transport et logistique. InterLogistika présentera des solutions avancées, technologies & produits dans le domaine de la logistique, infrastructure, transport, techniques & gestion d'entreposage ts les deux ans mai 2019 (?)

WASTETECH

Salon international de la gestion des déchets et du recyclage ts les deux ans juin 2019 (?)