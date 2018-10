Accueil > Agenda culturel > Cinéma > Lettres de Sibérie - Un film de Chris Marker

« Je vous écris d’un pays lointain. On l’appelle la Sibérie. À la plupart d’entre nous, il n’évoque rien d’autre qu’une Guyane gelée, et pour le général tsariste Andreïevitch, c’était « le plus grand terrain vague du monde ».

Il y a heureusement plus de choses sur la terre et sous le ciel, fûssent-ils sibériens, que n’en ont rêvé tous les généraux. Tout en écrivant, je suis des yeux la frange d’un petit bois de bouleaux, et je me souviens que le nom de cet arbre, en russe, est un mot d’amour : Beriozinka. » Chris Marker

Chris Marker, né en 1921 à Neuilly-sur-Seine et mort le 29 juillet 2012 à Paris, est un réalisateur, écrivain, illustrateur, traducteur, photographe, éditeur, philosophe, essayiste, critique, poète et producteur français. Parmi ses films majeurs : La Jetée, Sans soleil, Le Joli Mai, Le fond de l’air est rouge ou encore Chats perchés.

FICHE TECHNIQUE

Un film de / a film by : Chris Marker (France)

image : Sacha Vierny

son : René Louge, René Renault, Robert Hamard

montage : Anne Sarraute, Chris Marker

production : Argos Films, Paris (France) – contact@argosfilms.fr.

distribution : Tamasa Distribution, Paris (France) – contact@tamasadistribution.com

Lettres de Sibérie

France | 1975 | 60 min | vf

Regards comparés : Sibérie

Dans le cadre du 37e Festival Internationale Jean Rouch

Du 12/11/18 au 15/11/18

Auditorium de l’Inalco

65 rue des Grands Moulins

75013 PARIS

Entrée Libre.