Lever de rideau sur le pays komi (Sébastien Cagnoli)

La république de Komi, dans le nord-est de la Russie européenne, est bordée par l’Oural et par la toundra arctique. Au cœur de cette région finno-ougrienne, où l’identité repose essentiellement sur la langue et sur le territoire, la société et son histoire entrent en résonance avec un siècle de représentations théâtrales dans l’idiome national.

Au fil des profonds changements de ces cent dernières années, le théâtre komi a pu s’avérer un vecteur de la mythologie et des traditions populaires, de propagande politique en ville et dans les campagnes, ou encore de communication mondialisée.

De l’auteur classique Mihail Lebedev, dont les personnages américains parlaient komi en Corée, au dramaturge contemporain Aleksej Popov, dont les pièces font aujourd’hui le tour de l’Eurasie, cet ouvrage "lève le rideau" sur une culture finno-ougrienne qui, bien au-delà des arts dramatiques, s’offre au dialogue avec le monde, entre les océans Atlantique et Pacifique, de l’Oural aux Alpes, de l’Arctique à la Méditerranée.

Biographie de Sébastien Cagnoli

Sébastien Cagnoli, né à Nice en 1976, est chercheur indépendant et traducteur de littératures finno-ougriennes.

LEVER DE RIDEAU SUR LE PAYS KOMI

Un théâtre finno-ougrien de Russie boréale en dialogue avec le monde

Sébastien Cagnoli

Préface d’Eva Toulouze

Bibliothèque finno-ougrienne

ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE, CIVILISATION THÉÂTRE EUROPE Russie

Date de parution : 28/08/2018

Editeur : L’Harmattan

Collection : Bibliothèque finno-ougrienne

ISBN : 978-2-343-15572-2

EAN : 9782343155722

Nb. de pages : 524 pages

Dimensions : 15,0 cm × 24,0 cm × 2,5 cm

Prix : 39,00 €