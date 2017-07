Livres bilingues français -russe : lire pour apprendre !

Livres bilingues français - russe. Un complément idéal pour améliorer votre lecture en russe. Le russe passe pour une langue difficile, et même si il est vrai que les déclinaisons ne sont pas très simples...

Avec la collection Folio Bilingue, découvrez la satisfaction d’une vraie lecture bilingue, tout en gardant le plaisir de lire !

Cette méthode, progressive et concrète, a été conçue pour vous permettre de vous débrouiller dans toutes les situations de la vie quotidienne, pour vous aider à comprendre, lire et parler le russe d’aujourd’hui :

AIGUI : Toujours plus loin dans les neiges (Edition bilingue)

AKHMATOVA Anna : REQUIEM (Bilingue)

Anthologie de la poésie russe pour enfants (bilingue fr-ru)

Antoine de St-Exupéry : Le Petit Prince (bilingue)

Babel Isaac - CONTES D’ODESSA (Bilingue)

BELIAEV A : Le Pain éternel. Edition bilingue fr-ru

Bilingue russe-allemand : Marchen der Bruder Grimm

Boulgakov Mikhaïl - LES OEUFS DU DESTIN (Bilingue)

BOUNINE (Prix Nobel 1933) : PRINTEMPS ETERNEL (bilingue russe)

CHMELIOV Ivan : Noël russe (Bilingue)

Diorama - disque ’50 verbes irréguliers français’ fr / ru

DOSTOIEVSKI : CARNETS DU SOUS-SOL (Bilingue)

DOSTOIEVSKI : Douce, Le songe d’un homme ridicule (Bilingue)

EXILS (bilingue français-russe)

Film DVD Bilingue Alexandre NEVSKI Version Russe s/t français

Film DVD Bilingue Au bord de la mer bleue Russe s/t français

Film DVD Bilingue Cervantès : Don Quichotte - Russe s/t Fr

Film DVD Bilingue Des monstres et des hommes Russe s/t français

Film DVD Bilingue Ivan le Terrible Film Russe s/t français

Film DVD Bilingue L’ironie du sort / Bonne vapeur - Ironia sudby

Film DVD Bilingue LE FAUBOURG / OKRAINA - Russe s/t Fr

Film DVD Bilingue LE PRINTEMPS Vesna Version Russe s/t français

Film DVD Bilingue Les Joyeux garçons Version Russe s/t français

Film DVD Bilingue Les Marins de Kronstadt Russe s/t français

Film DVD Bilingue Main en diamand (Brillantovaia Ruka) Russe/fr

Film DVD Bilingue Tchekhov : La Dame au petit chien Ru s/t Fr

GOGOL Nicolas - Journal d’un fou. Nez. Manteau (Bilingue)

GOGOL Nicolas - LE PORTRAIT (Bilingue)

JOURAVLIOVA Natalia : Exils (Bilingue)

JOURAVLIOVA Natalia : SAISONS (Bilingue)

Jours mêlés. Edition bilingue Français-Russe

L’imagerie français-russe d’apprentissage (bilingue illustrée)

LERMONTOV Michel - UN HÉROS DE NOTRE TEMPS (Bilingue)

MAIAKOVSKI : VERS 1912-1930 (Bilingue français-russe)

MANDELSTAM : LA PIERRE (bilingue russe)

MANDELSTAM : LES POEMES DE MOSCOU (Bilingue français-russe)

NABOKOV : POEMES ET PROBLEMES Trilingue français-russe-anglais

Nouvelles et récits russes classiques. Dostoïevski, Tchekhov...

OULITSKAIA Ludmila : Sonietchka. Edition bilingue français-russe

PELEVINE : ONTOLOGIE DE L’ENFANCE (bilingue français-russe)

Petit dictionnaire bilingue russe-français pour enfants

Poètes russes d’aujourd’hui. Anthologie bilingue

Pouchkine Alexandre - DOUBROVSKI (Bilingue)

Pouchkine Alexandre - LA DAME DE PIQUE (Bilingue)

Tchékhov Anton - FRISSONS ET CRIMES (Bilingue)

Tchékhov Anton : LA DAME AU PETIT CHIEN (Bilingue)

Tchekhov Anton : NOUVELLES (bilingue français-russe)

Tchekhov Anton : SALLE 6 (bilingue français-russe)

Tolstoï Léon - LA MORT D’IVAN ILITCH (Bilingue)

Tolstoï Léon - LA SONATE À KREUTZER (Bilingue)

Tolstoï Léon - LE DIABLE (Bilingue)

Tourguéniev Ivan - La montre (Bilingue)

Tourguéniev Ivan - PREMIER AMOUR (Bilingue)

Tynianov Iouri - LE LIEUTENANT KIJÉ (Bilingue)

VASSILIA ET LE LECHII (Bilingue français-russe)

VISSOTSKY Vladimir : Ballades - Recueil bilingue (ru - fr)

VVEDENSKI A. : Oeuvres complètes (bilingue français-russe)

Yaroslavna et le dragon : conte bilingue russe-français

Zinoviev Alexandre : L’Evangile pour Ivan (russe bilingue)

