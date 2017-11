Lumière de Valaam - Concert du chœur du Monastère de Valaam

Nous avons le plaisir de vous annoncer le Concert du Choeur du Monastère de Valaam

"Lumière de Valaam" - le 30 novembre à 19h Cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky

12 rue Daru, 75008 Paris

Vous pouvez écouter les chants sublimes des moines du monastère de l’île de Valaam, situé sur le lac Ladoga en Carélie, au nord-ouest de la Russie.

Le monastère de Valaam est un monastère orthodoxe russe situé sur l’île de Valaam dans l’extrême nord du lac Ladoga en Carélie (Nord-Ouest de la Russie). L’île est coupée du continent par les glaces près de neuf mois par an.

L’histoire du monastère remonte au moins au xie siècle lorsque les moines grecs Saint Germain et Saint Serge s’installèrent dans l’île. Ce sont eux qui auraient fondé le monastère de Valaam mais les moines de Valaam affirment que cette fondation remonterait en réalité à l’aube de l’ère chrétienne.

Saint Abraham, fondateur et premier archimandrite du monastère de la Théophanie à Rostov, serait venu à Valaam en 960 pour y être baptisé. Le nom remonte au finnois « valam » signifiant « haute terre des montagnes ». Les moines avaient trouvé cette résonance en harmonie avec le nom du prophète biblique et le lieu fut ainsi baptisé.

Le monastère vécu son lot d’épreuves : incendies, attaques de vikings, tueries, pillages, épidémies... La vie des moines se stabilisa tant soit peu au xixe siècle quand de nombreuses constructions en pierre renforcèrent l’aménagement général. Le monastère a connu son second âge d’or (après celui du xvie siècle) au milieu du xixe siècle lorsque de nombreuses églises, chapelles et ermitages ont été construits, des ateliers de joaillerie et de peinture créés. Son rayonnement spirituel fut considérable.

Concert du chœur du Monastère de Valaam

DATE : Jeudi 30 novembre 2017

LIEU : Cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky (Paris 75008)

HORAIRE : 19H

TARIF : 15 Euros

Réservation des places :

0760959137

0752933911

0624921150