Главная > Русская версия > О Франции > Французские деликатесы > Мэнский риет

Оноре де Бальзак, родом из города Тура, вспоминал в своих записках, описывая своё детство и вынужденное прибывание в пансионе, как со своими сверстниками поглощал риет, намазывая его на свежий хлеб. Риет родом из страны Луары.

Риет, это вид паштета, только не пропущенного через мясорубку, а с волокнами кусочками мяса.

Как объяснить этот успех? В 19 веке существовала ж/д ветка, соединяющая Париж и Бретань, проходившая через Мэн. В этом городке, один мясник по имени Альберт Люисье, несомненно хороший предприниматель, сначала давал пробовать риет механикам поездов и затем начал продавать пассажирам в жестяных баночках, которые привозили его в Париж.

Так риет получил известность в столице! Другим коммерческим успехом риет обязан Жюлю Бордо, который начал заливать баночки с риетом парафином для более длительной консервации, как это уже делали для мёда. Вместе со своей супругой Анной Шенель они организовали первое крупное предприятие по производству риета.

Специально для кулинаров Русинет- рецепт приготовления риета! Наберитесь терпения! Возьмите кусок свинины, но не просто свиньи, а свиньи, которая уже имела поросят, считается, что её мясо более жирное; сварите его в собственном жиру, затем порежьте на кусочки и положите вариться в небольшом количестве воды в чугунном котле, добавьте жир и кости, а также соль и перец, оставьте вариться на медленном огне, когда жир поднимется на поверхность, раздавите куски мяса вилкой и всё размешайте деревянной ложкой, положите готовый риет в картонные баночки и закройте плотно.

Готово! Успеха вам в этом предприятии!