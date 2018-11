Accueil > Agenda culturel > Marchés de Noël > Marché de Noël à Jumièges (1 stand russe)

Le marché de Noël de Jumièges présentera un stand de produits de l’artisanat russe en rapport avec Noël autour du samovar. Un thé russe et un cadeau sera offert à celles et ceux qui se présentent de la part de Russie.net !

Dans la vallée de la Seine, découvrez la ville de Jumièges et sa célèbre abbaye, l’un des plus anciens et des plus importants monastères bénédictins de Normandie. S’il ne reste aucun vestige apparent de l’époque de sa fondation au VIIe siècle, sa visite est une traversée de 9 siècles d’architecture, du IXe au XVIIe siècle. L’abbatiale Notre-Dame, principale église de l’abbaye, en est le fleuron, et un exemple exceptionnel d’architecture romane normande.

Marché de Noël de Jumièges (76 - Seine-Maritime)

Allée du Chouquet

Salle des fêtes Roland Maillet

Dimanche 9 décembre 2018 de 9h à 18h