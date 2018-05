Marina Tsvetaeva - Moscou-Paris aller-retour

Trois femmes et un homme qui ne se connaissaient pas ont été réunis par Marina Tsvetaeva en 2013 dans sa maison-musée de Moscou... De ces rencontres inattendues est né un spectacle intimiste sur la vie et l’oeuvre de la poète russe, entre révolution bolchévique et exil à Prague et à Paris.

Voici en 2018 la grande Marina de retour à Paris, où elle a vécu en exil pendant plus de 14 ans (1925-1939). Son énergie poétique, sa vie, son caractère de "femme à l’âme virile", dans un contexte marqué par des événements historiques qui bouleverseront le monde, fascinent toujours autant.

Avec une grande diversité de moyens, en accord avec l’intensité de sa vie, trois voix se répondent dans ce spectacle mis en espace par la scénographe Emmanuelle Sacchet : celle de Marina Tsvetaeva, jouée par la comédienne Edwige Morf, celle de Maya de Lacoste qui chante les poèmes et raconte la vie de la poète, et celle de Florent Delporte, tantôt narrateur, tantôt pianiste.

A Savoir :

Buffet russe ouvert 1h avant et 1h après le spectacle.

Spectacle en français avec certaines lectures et chansons en russe.

Auteur : Marina Tsvetaeva

Artistes : Maya de Lacoste, Edwige Morf, Emmanuelle Sacchet, Florent Delporte

Metteur en scène : toute la troupe

Adresse

Théâtre de Vanves

Scène Nationale ( 200 places)

12 rue Sadi Carnot

92170 VANVES