En écho aux expositions qui se tiendront au musée Bakhrouchine de Moscou et au musée national de Théâtre et de Musique de Saint-Pétersbourg, et à l’occasion du bicentenaire de sa naissance, le Centre national de la danse présente une exposition consacrée à Marius Petipa. Chorégraphe russe d’une soixantaine de ballets, il a participé durant soixante-quatre ans à l’aura internationale des théâtres du Ballet impérial de Saint-Pétersbourg.

L’exposition Marius Petipa, étoilement d’une œuvre propose de découvrir une centaine de documents issus des collections et de dix fonds patrimoniaux du CN D (notamment les fonds Zereteli, Volkova-Dabbadie, Noureev, Vaillat), donnant à voir partitions, cartes postales, programmes de galas, timbres, vignettes, albums photographiques, planches d’illustration, lithographies, dessins de chorégraphes, etc. L’exposition propose également des textes traduits et inédits des maîtres de ballet et pédagogues du Théâtre Mariinsky, Alexandre Chiriaev et Fedor Lopoukhov, qui décrivent le travail chorégraphique/artistique/pédagogique de Marius Petipa.

Prenant pour fil rouge la question de la circulation et de la transmission – celle des mémoires du corps dansant – des manières dont le répertoire et les principes chorégraphiques petipiens essaiment, se disséminent, s’étoilent, l’exposition aborde la question de son « héritage » par le biais des pratiques – danser, passer, diffuser.

Elle est nourrie des réflexions des historiennes Sylvie Jacq-Mioche et Florence Poudru et des doctorantes Aurélie Bergerot et Laetitia Basselier. L’exposition présente les fruits de travaux qui bénéficient d’une aide à la recherche et au patrimoine en danse du CN D.

Marius Petipa, étoilement d’une œuvre est une exposition conçue avec la collaboration de la Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, l’unité de recherche 4593 CLARE de l’université Bordeaux-Montaigne et la région Nouvelle-Aquitaine.

Conception

Laurent Barré, en collaboration avec Sylvie Jacq-Mioche et Pascale Melani

Conseils scientifiques

Sergueï Konaev, Isabelle Launay, Florence Poudru