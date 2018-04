Maxim Vengirov avec l’orchestre de Monte Carlo à Nantes

Détail du concert :

Tchaïkovski Piotr Ilitch : Concerto pour violon, opus 35

Berlioz Hector : Symphonie fantastique, opus 12

avec Kazuki Yamada, à la direction et Maxim Vengerov au violon

Initialement baptisé "Orchestre du Nouveau Cercle des Étrangers" à sa création en 1856, puis " Orchestre National de l’Opéra de Monte-Carlo " en 1958, l’orchestre devient Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo en 1980 et occupe, dès lors, une place de choix dans le monde musical international.

Succédant à de nombreux chefs internationaux, Kazuki Yamada en prend la direction musicale et artistique en septembre 2016.

En mai dernier, Kazuki Yamada et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dont il est le Directeur Artistique et Musical, ont enregistré une magnifique version de la Symphonie fantastique de Berlioz avant d’enthousiasmer le public de la Philharmonie de Paris en leur offrant une interprétation aussi passionnante et passionnée avec des effets hallucinatoires et hypnotiques.

A peine âgé de 20 ans, le violoniste russe Maxim Vengerov avait déjà conquis le coeur du public qui lui voue depuis un véritable culte. Son incroyable virtuosité, qui ne connaît aucune limite technique, n’a d’égal que sa présence sur scène. Depuis, il est réclamé par les plus grands chefs et les salles les plus prestigieuses à travers le monde se l’arrachent.



Langue : Français

Durée : 90 minutes soit 01h30

