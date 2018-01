Message de Noël de Mgr Nestor de Chersonèse

Bien-aimés pères, frères et sœurs dans le Seigneur !

Du fond de mon cœur, je voudrais vous adresser mes meilleurs vœux à l’occasion de la grande fête de la Nativité du Christ.

En cette nuit sainte, nous glorifions Dieu qui « a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique »... (Jn 3:16)

Il l’a donné, Il l’a confié à la Très Sainte Vierge Marie, Il a confié le mystère de sa naissance au juste Joseph, aux bergers de Bethléem et aux mages venus d’Orient ...

Dans un sens, Dieu a donné Son Fils à chacun de nous, la race humaine qui gisait et gît encore dans les ténèbres et l’ombre de la mort, dans l’agitation, le péché, l’angoisse et la peur pour son propre avenir ...

Il nous l’a donné, il nous l’a confié, dans son amour incommensurable et inconcevable, car en Dieu il n’y a que l’amour, il n’y a que « la lumière et il n’y a pas de ténèbres ». (1 Jn 1 : 5)

Et que la gloire du Seigneur brille sur nous en cette nuit sainte comme elle a jadis brillé sur les bergers de Bethléem qui ont vu l’ange qui leur a dit : « N’ayez pas peur »... Et après cela, les barrières entre le monde visible et invisible tombèrent, et ce n’était plus l’Ange mais une multitude de forces célestes qui apparut, glorifiant Dieu et clamant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux,et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (Lc 2, 13-14).

Et que cette nouvelle réalité , non pas un signe, non pas un symbole, non pas un mot écrit ou parlé - mais la nouvelle réalité de la vie en Christ, où il n’y a pas de séparation entre le visible et l’invisible, entre le temps et l’éternité, entre les hommes et les anges, devienne une expérience intérieure personnelle de la foi de chacun de nous.

Tous mes meilleurs vœux à vous tous !

Bonne fête de la Nativité !

+ Nestor, évêque de Chersonèse

Paris, Nativité du Christ 2018