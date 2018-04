Message de Pâques 2018 de Monseigneur Nestor, évêque de Chersonèse

Message de Pâques de Monseigneur Nestor, évêque de Chersonèse,

Ordinaires des paroisses orthodoxes russe

en France, en Suisse, en Espagne et au Portugal

aux prêtres, diacres, moines, moniales

et à tous les fidèles du diocèse de Chersonèse

Bien-aimés dans le Seigneur, pères, frères et sœurs,

LE CHRIST EST RESCUCITE !

Acceptez dans vos cœurs les paroles du message pascal que j’aimerais adresser à chacun d’entre vous, à tous ceux qui en cette Sainte Nuit, ou le jour de Pâques, ont franchi le seuil de l’une des églises de notre diocèse.

Je m’adresse à mes frères, membres du clergé, qui œuvrent pour le bien de l’Église avec beaucoup de dévouement, souvent dans des conditions difficiles, en s’y adonnant jusqu’au bout de leurs forces et de leurs capacités.

Je m’adresse aux fidèles, chers à mon cœur, à nos collaborateurs dévoués. C’est grâce à leurs prières et leur zèle que le lampadaire spirituel de la foi orthodoxe ne s’éteint point. Je m’adresse également à ceux qui ne viennent à l’église que les jours de grandes fêtes, c’est grâce à eux que nos églises se trouvent remplies aujourd’hui. Je m’adresse aussi à ceux qui sont en voyage ou nouvellement installés dans une ville et qui ont trouvé l’adresse d’une paroisse orthodoxe et y sont venus pour la première fois…

Combien je souhaiterais voir vos visages rayonnants, transfigurés par la joie, combien je voudrais entendre vos voix et vos exclamations retentissant à l’unisson « En vérité Il est ressuscité ». Nous avons tous besoin de nous imprégner des cantiques de Pâques, cela quelle que soit la chorale qui les entonne, qu’elle soit admirable, ou toute simple. Je suis persuadé que le triomphe, la joie et la plénitude de la Fête règnent aujourd’hui dans nos paroisses.

Je veux vous féliciter tous en vous disant : n’ayez point de doute. Croyez en Dieu, croyez en Christ ressuscité !

Aucun de celles et de ceux qui sont venus ce soir le cœur ouvert, avec la foi, qui reçoivent la joie pascale comme la sienne propre, qui mettent leur espérance en Dieu, aucun d’entre vous ne mourra, ne périra, ne sombrera dans les ténèbres, ne sera voué à l’oubli.

Personne ne sera abandonné par Dieu ! Personne ne verra périr son âme immortelle !

Car « notre Dieu n’est pas le Dieu des morts mais Celui des vivants » (Mt 22, 32).

Je vous félicite de la Pâque du Christ, mes très chers !

LE CHRIST EST RESCUCITE ! EN VERITE, IL EST RESCUSCITE !

Paris, Pâques 2018

+ Nestor, évêque de Chersonèse