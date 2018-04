Message de Pâques 2018 du Métropolite Jacques de l’Eglise Orthodoxe d’Europe

Message de Pâques 2018

Chers frères et sœurs,

Le Christ est Ressuscité

Je suis heureux de vous adresser cette exclamation joyeuse que, dans la Tradition Orthodoxe, nous échangeons tous en cette lumineuse et belle fête de Pâques !

Que le Seigneur soit notre joie !

Nous avons grand besoin d’une résurrection pleine de force et de signes d’espérance, afin de corriger toutes les idées fausses que nous nous faisons à propos de la souffrance et de la croix, afin que cette résurrection nous soit une source de foi. Car c’est seulement dans la Résurrection que nous pouvons non seulement comprendre comment la croix du Christ peut nous valoir le pardon de nos péchés, mais aussi endurer avec joie les souffrances de cette croix. Alors les souffrances ne seront plus souffrances, mais communion de gloire, comme l’a dit le Saint Apôtre Paul : « Que nous souffrions avec lui, afin d’être aussi glorifiés avec lui ! » (Rom 8,17).

Par Sa Résurrection, le Christ vainqueur de la mort, fait de nous de nouveaux hommes, il nous donne à nouveau la capacité de connaître et d’aimer Dieu, de revivre avec Dieu et d’être sauvé : « le Verbe s’est fait homme afin qu’en lui nous puissions devenir Dieu ! » (Saint Athanase le Grand).

Mais, frères et sœurs, nous ne devons pas nous contenter d’une fête joyeuse qui serait éphémère, nous devons vivre de ce mystère de la Résurrection ! Nous devons intégrer dans tout notre être et dans toute notre vie, ici dans ce monde, cette exclamation joyeuse que nous échangeons ces jours-ci : « le Christ est ressuscité ! » N’oublions pas ce que nous dit l’apôtre Paul : « Si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes toujours dans le péché ! »

Puisque nous sommes divinisés par la Résurrection, alors soyons logiques et partageons cet amour reçu gratuitement... Certes, ce n’est pas toujours facile, mais nous sommes sur cette terre pour apprendre auprès de notre Seigneur, Jésus-Christ. Aussi demandons Lui : Seigneur apprends-moi à aimer ! Apprends-moi à vivre en ressuscité ! Mets-moi debout dans ta lumière avec tous mes frères et donne-moi de chanter sans cesse : « Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la Vie ! »

Avec cette acclamation de joie et d’espérance, je vous adresse tout mon Amour.

+ Métropolite Jacques