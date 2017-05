Boulgakov Mikhaïl Afanassievitch

Fils d’un professeur de théologie, Mikhaïl Afanassievitch Boulgakov suit des études de médecine à Kiev et exerce comme médecin de campagne jusqu’en 1919, avant de se lancer dans le journalisme.

Ses premiers écrits sont des récits fantastiques (la Diaboliade, 1924 ; Les oeufs du destin, Cœur de chien, 1925) dans lesquels il porte un regard critique sur la réalité soviétique, qu’il caricature. Toutefois, son roman la Garde blanche (1925), qui décrit les événements révolutionnaires en Ukraine, met en lumière le caractère inéluctable de la révolution d’Octobre en raison de l’incurie et de la corruption de l’ancien régime. Ce roman sera porté à la scène en 1926 sous le titre les Jours des Tourbine et remportera un grand succès.

Dans son pays, Boulgakov ne sera connu que comme l’auteur de cette pièce. Ses autres drames et comédies - l’Appartement de Zoïa (1926), la Fuite (1928), l’Île pourpre (1928), la Cabale des dévots (1936) - n’obtiennent pas, en effet, le même succès. Ils sont la cible de la critique officielle, quand ce n’est pas de la censure du régime. Ayant demandé, à partir de 1930, à quitter le pays, Boulgakov est nommé à un poste subalterne au Théâtre d’art de Moscou, où il ne parvient pas à exercer ses talents de dramaturge.

Écrit entre 1928 et 1940, son grand roman le Maître et Marguerite ne paraîtra qu’en 1966, un quart de siècle après sa mort. Dans un récit teinté de fantastique, il y relate la vie dans la capitale soviétique au cours des années 1920 et 1930, période au cours de laquelle les sentiments personnels et le pouvoir de création de l’individu sont soumis à la répression du régime bureaucratique.