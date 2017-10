Mode de paiement en Russie : le Rouble

Le rouble est la seule devise légale en Russie. On ne peut pas effectuer de paiements en devises étrangères. 1 rouble = 100 kopecks

Billets : 5 000 roubles, 1 000 roubles, 500 roubles, 100 roubles, 50 roubles, 10 roubles.

Pièces : 10 roubles, 5 roubles, 2 roubles, 1 rouble, 50 kopecks, 10 kopecks, 5 kopecks, 1 kopeck.

Changer les euros en roubles :

1€ = 68 roubles (octobre 2017)

Le taux de change est beaucoup plus intéressant en Russie par rapport à l’Europe. Vous pouvez venir avec les euros et les échanger facilement sur place en Russie.

Les bureaux de change sont nombreux.

La plupart des bureaux de change sont ouverts 7j/7 jusqu’à 19h-20h00. Les banques sont fermées le samedi-dimanche. Quelques bureaux de change sont ouverts 24h/24.

Bureau de change ouvert 24h/24 à Saint-Pétersbourg : 1-3, rue Bolshaya Moskovskaya.

Les taux de change sont plus ou moins les mêmes dans les banques et les bureaux de change.

La commission moyenne : 20-30 roubles = 30-40 centimes d’euro (octobre 2017).

Vous ne devez pas présenter un passeport ou autre document si vous échanger moins de 500€ par personne en une fois. Au-dessus de 500€ par personne, il faudra présenter un passeport à la banque ou bureau de change.

Cartes bancaires :

Des distributeurs de billets sont courants dans les grandes villes et en plein développement dans le reste du pays. Plusieurs banques internationales sont présentes : Rosbank (Société générale), Raiffaisen Bank, HSBC etc.

Les principales cartes bancaires sont utilisées et acceptées : Visa, MasterCard, American Express.

Vous pouvez retirer les roubles avec votre carte. Dans ce cas-là, il y aura une commission de votre banque pour le retrait.

La plupart de magasins, restaurants, musées acceptent les cartes bancaires. Les payements sont sécurisés. Les prix sont annoncés en roubles. Une somme équivalente en euros sera débitée de votre carte.

Avant de partir, conservez le numéro de votre carte et le numéro de téléphone de votre banque pour la contacter immédiatement en cas du vol ou la perte de la carte bancaire.