Mon service dans l’ancienne Garde impériale du régiment Semionovski - 1905-1917

"La noblesse russe avec laquelle la vie des anciens officiers de la Garde était organiquement et indissociablement liée", écrit Iouri Vladimirovitch Makaroff dans ses mémoires, avant de nous livrer "avec véracité et impartialité" ce qu’a été sa vie au sein du prestigieux régiment Semionovski, entre 1905 et 1917.

L’auteur dévoile ici son quotidien à l’intérieur du régiment : manœuvres, fêtes religieuses, traditions, commémorations, gardes etc…

Puis, l’officier, engagé dans la conflagration mondiale, décrit les combats, l’héroïsme, les liens qui pouvaient s’établir entre les officiers et les soldats.

Car si certains chefs sont perçus comme exceptionnels, les critiques sur la façon dont la guerre est conduite ne manquent pas.

L’auteur se désole notamment ici des pléthoriques Etats-majors, des ordres absurdes ou encore du tragique déficit d’armement.