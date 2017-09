Moscou célèbre son 870e anniversaire !...

Le 9 septembre, la capitale russe a fêté son 870e anniversaire. Le président Vladimir Poutine et le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, ont félicité les Moscovites à cette occasion. Les célébrations ont commencé par un concert sur la place Rouge.

427 événements étaient prévus pour attirer quelques 10 millions de visiteurs dans toute la capitale !

Le président russe Vladimir Poutine a assisté samedi a ouvert les festivités en assistant à un concert de gala sur la Place Rouge pour fêter la Journée de Moscou.

"La fête de l’anniversaire de Moscou est un événement qui permet aux Moscovites d’exprimer leur amour pour leur ville, riche en histoire et en architecture moderne, qui ont réussi a construire une belle capitale", a déclaré le président Poutine.

M. Poutine a affirmé par ailleurs qu’un vaste programme de reconstruction de la ville était en cours, pour améliorer la qualité de vie des habitants de la capitale.

Voir les photos :

Moscou est mentionné la première fois en 1147, sous le nom de Moskov, comme lieu de rencontre des princes Iouri Dolgorouki de Vladimir et Sviatoslav Olgovitch de Novgorod-Severski.

Elle est aujourd’hui la plus grande ville en Russie.

La ville est la plus peuplée en Europe avec une population de plus de 15 millions d’habitants en zone urbaine, et la plus étendue aussi, sur une superficie de plus de 1.000 km2.

Les festivités se sont terminées par un superbe feu d’artifice !