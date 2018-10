Accueil > Les Russes en France > Musées > Musée Collection Noureev

Musée unique au monde et lieu de conservation majeur dans le domaine des arts du spectacle, le Centre national du costume de scène est maintenant ouvert toute l’année grâce à son espace d’exposition permanente consacré à Rudolf Noureev, l’un des plus grands danseurs du XXe siècle.

La Collection de cette Étoile de la danse russe qui choisit la liberté à Paris, présente des aspects de la vie personnelle et artistique de cet artiste à la carrière internationale exceptionnelle.

Dans une scénographie théâtralisée, conçue par Ezio Frigerio assisté de Giuliano Spinelli, une centaine de pièces – mobilier, instruments de musique, textiles, tableaux, gravures, sculptures, costumes de ville et de scène, photographies et films – évoqueront à la fois la vie artistique de Rudolf Noureev et son esthétique personnelle :

des éléments de sa biographie, son enfance en URSS, son passage à l’ouest, sa vie publique ;

sa carrière exceptionnelle, comme danseur : son parcours professionnel depuis sa jeunesse et sa formation à l’École de danse du Kirov à Leningrad, jusqu’à sa trajectoire de danseur étoile, en France et en Angleterre, puis rapidement de star, acclamé sur les scènes du monde entier ;

son travail de chorégraphe, notamment sa réinterprétation de grands ballets classiques du XIXe siècle, pour certains inconnus en Occident. En tout plus de 14 chorégraphies évoluant dans des décors et des costumes opulents, dessinés par des grands artistes de la mode et de la scène (Georgiadis, Frigerio, Kamer, Hanae Mori…) ;

son cadre de vie, son goût pour les décors et les intérieurs opulents, sa manière personnelle de collectionner (objets, mobilier et textiles), sa passion pour la musique…

CNCS (Centre National du Costume de Scène)

Quartier Villars

Route de Montilly

03000 Moulins

Tel. 04 70 20 76 20

Comment venir ?

En voiture : A6 > A77 > Moulins ; A6, > N79 > Moulins

En Train : Gare de "Moulins-sur-Allier" (à 2h30 de Paris)

En avion : Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne