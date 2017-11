Nikolai Dronnikov : Visages et paysages de l’émigration russe parisienne (1972-1993)

Nikolai Dronnikov a appris les couleurs dans les pierres charriées par l’Enissei et qui dans l’eau retrouvaient toute la pureté de leur couleur. Ces coloris, il les a retrouvés plus tard dans la peinture des icônes, peinture fabriquée à partir de terre et de pierres délayées à l’œuf.

La peinture a évolué avec le temps ; l’icône est immuable. Ses couleurs préférées, noir et blanc de neige, blanc et bleu d’été, un mur d’église sur le ciel, l’ocre et le bleu, le blé mur et le ciel d’automne. Au début du printemps c’est la couche épaisse de poussière qui après la neige empêche l’herbe tendre de pousser. Comment vivre sans saison ?

Il dessine depuis des dizaines d’années pour se faire la main et arriver à brosser un portrait en deux ou trois traits. Il pratique tout pour développer sa main : la hache, la guitare, le croquis. L’amour qu’il porte très tôt à Matisse et Van Gogh le sauvera pendant la période du réalisme socialiste et ses longues années d’études aux Beaux-Arts de Moscou.

Ensuite c’est l’art russe ancien qui l’attire, peinture et architecte qu’il connaitra mieux au cours d’expéditions dans les coins les plus reculés de Russie. Il étudiera tout particulièrement la couleur dans l’art russe populaire (icône et art traditionnel).

C’est l’un des premiers qui peindra l’architecture ancienne pour y faire le lien avec le paysage russe. Les fresques, les icones et l’architecture d’avant Pierre le Grand, cet art à mi-chemin de l’Europe et de l’Asie, influencera sa grande série de tableaux « Paysage russe » réalisés entre 1963 et 1972.

Ce travail fut difficile. L’architecture religieuse ne devait pas être reproduite dans un tableau. Cela semble impossible mais à l’époque le fond artistique de l’état lui renvoya une de ses œuvres sur laquelle l’église était au premier plan devant l’université alors qu’il fallait que ce soit le contraire.