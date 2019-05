Accueil > Agenda culturel > Théâtre > Non c’est pas ça (Cie Le Grand cerf bleu)

Librement imaginée à partir de l’œuvre de Tchekhov, cette Mouette-là s’envole dans de hautes sphères créatives grâce au talent du Grand Cerf Bleu. Une "non-mouette" inspirée, drôle et sensible, révélant tout le potentiel comique insoupçonné de la pièce de Tchekhov, à l’image du titre de cette création.

Tout d’abord, sachez-le, le spectacle se veut un constat d’échec : il ne reste plus que trois comédiens pour assurer la représentation, le reste de l’équipe ayant quitté le projet. La Mouette ne peut donc être jouée… du moins pas sous la forme attendue.

Attendez-vous donc à une joyeuse entreprise de ratage assumé, l’échec étant le moteur de ce trio. Tout de même, vous retrouverez différents morceaux choisis de La Mouette. Cependant, pas de lac en vue, mais un endroit populaire et communautaire : un camping d’été… Pas le texte d’origine non plus, mais des variations autour du jeune poète Treplev.

Mais ne vous y fiez pas, sous couvert d’une joyeuse déconstruction formelle, le collectif créé une forme nouvelle. Théâtre, musique et prise de risques ! Un spectacle énergique qui alterne situations hautement comiques et véritables moments de grâce.

Avec génie, la création parvient à redonner vie au texte fondateur en faisant mine de ne pas y toucher. une mouette décalée certes mais qui nous parle comme jamais. Les Trois coups

Non c’est pas ça

Cie Le Grand cerf bleu

Librement inspiré de La Mouette d’Anton Tchekhov / Adaptation et mise en scène création collective Le Grand Cerf Bleu / Avec Laureline Le Bris Cep, Jean Baptiste Tur, Gabriel Tur et Denise Bareiros / Visuel Simon Gosselin.

Théâtre de Châtillon

3 rue Sadi Carnot 92320 Châtillon

01 55 48 06 90