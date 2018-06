Notre cher Anton d’après les écrits de Tchekhov

conçu et interprété par Catherine Salviat

Sociétaire honoraire de la Comédie-Française

Qui sait si on meurt ? Et puis, que veut dire « on meurt » ? Peut-être que l’Homme possède une centaine de sens et qu’avec la mort ne disparaissent que les cinq sens que nous connaissons ? Tandis que les quatre-vingt-quinze autres subsistent ! Qui sait ?! La Cerisaie, d’Anton Tchekhov (1903)

L’Artistic Théâtre a la chance d’accueillir cette saison, sur le plateau du théâtre, Catherine Salviat, merveilleuse comédienne, sociétaire honoraire de la Comédie-Française , qui interprète Milly dans Probablement les Bahamas de Martin Crimp (jusqu’au 31 mai 2018).

À partir du 7 juin, Catherine Salviat proposera, seule en scène, une évocation libre de la vie et de l’œuvre d’Anton Tchekhov : Notre cher Anton...

Dès l’enfance, bercée et conquise par le charme de l’identité et de la culture russe, elle a imaginé un portrait du grand dramaturge à la lueur de sa correspondance avec sa femme, la célèbre Olga Knipper, et de son journal. Avec toute la grâce qu’on lui connaît, ponctuant le récit de la vie de cet Anton, elle se glisse d’un personnage à un autre en évoquant les pièces ou les petits contes, comme elle évoquerait ses souvenirs propres.

Si le génie théâtral de Tchekhov irrigue toute son œuvre et se glisse dans chaque réplique, ce que l’on découvre dans les pages de son journal ou dans les courriers qu’il a écrits (notamment lorsqu’il s’est trouvé écarté du milieu culturel moscovite) c’est cet humour extraordinaire, cette observation aiguisée, ironique et sans complaisance pour ses contemporains et cette passion (si contagieuse !) pour la vie... aussi absurde soit-elle.

Tchekhov donnerait presque l’impression à ses lecteurs d’avoir l’esprit aussi brillant et moqueur que le sien... et lorsqu’il est donné de le jouer, quel plaisir de l’incarner !

Notre cher Anton est un portrait en mosaïque d’un homme de théâtre qui, tout en donnant l’impression de ne pas y toucher (et de parfois même profondément s’ennuyer), a laissé, grâce à la liberté et l’acuité de son regard, un témoignage très précieux sur son époque et sur le monde.

En une bien courte existence, il aura construit un art poétique inédit... et une oeuvre qui, de catastrophes en succès colossaux , est devenue essentielle !

Vladimir Nabokov dit de lui : « Tchekhov vivra aussi longtemps qu’il y aura des bois de bouleaux, des couchers de soleil et le désir d’écrire, autant dire qu’il est éternel ».

Billetterie

mardi, 20h ; mercredi, jeudi 19h ; vendredi 20h30 ; samedi 18h et 20h30 ; dimanche 16h ; relâche lundi ;

relâches exceptionnelles les 9, 12, 13, 19 juin et 6 juillet

Rencontre avec Catherine Salviat

le 20 juin à l’issue de la représentation !

Adresse

Théâtre Artistic Athévains

45 Rue Richard Lenoir, 75011 Paris