Nouvelles expositions à Saint-Pétersbourg

« La voix du temps. La porcelaine soviétique : l’art et la propagande ».

Adresse : Le musée de l’Ermitage

Dates : 23.12.2017 – 01.04.2018

Il y a 100 ans, la Révolution d’octobre 1917 a bouleversé la société russe. Pour la propagande de la nouvelle idéologie, le régime a fait appel aux écrivains, artistes, sculpteurs, peintres…

L’exposition est organisée par le musée de l’Ermitage et l’Usine impériale de la porcelaine de Saint-Pétersbourg.

Plus de 150 objets de l’exposition sont créés entre 1920 et 1980 et parlent des différents sujets : l’armée rouge, l’industrialisation, le sport, la révolution.

En plus, seront exposés les œuvres des peintres modernes inspirés par l’art soviétique.

Le musée de l’Ermitage (en russe : Государственный Эрмитаж, Gossoudarstvenny Ermitaj) est un musée situé à Saint-Pétersbourg, au bord de la Neva. C’est l’un des plus célèbres, des plus anciens (1764) et des plus importants musées d’art au monde. C’est le plus grand musée du monde en termes d’objets exposés (plus de 60 000 pièces dans près de 1 000 salles tandis que près de trois millions d’objets sont conservés dans les réserves). Avec ses 230 000 m2 de surface, dont 66 000 m2 consacrés aux expositions, il s’agit de l’un des trois plus grands musées d’art du monde aux côtés du Louvre et du Metropolitan Museum. Le musée présente, à côté de nombreuses pièces de l’Antiquité, une collection d’œuvres d’art européen de la période classique qui compte parmi les plus belles au monde. Il abrite notamment la plus grande collection du monde de peintures, avec plus de 16 000 toiles. Parmi les œuvres exposées, figurent des peintures de maîtres hollandais et français comme Rembrandt, Rubens, Henri Matisse et Paul Gauguin. On y trouve également deux peintures à l’huile de Léonard de Vinci ainsi que trente et une peintures de Pablo Picasso. Le musée emploie 2 500 personnes et utilise l’aide de nombreux stagiaires gérés par le service des volontaires du musée de l’Ermitage.

Les bâtiments abritant le musée de l’Ermitage constituent un des principaux ensembles du centre de Saint-Pétersbourg qui est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

« Les images du Nord »

Adresse : Forteresse Pierre et Paul

Dates : 15.12.2017 – 30.03.2018

Cette exposition parle du nord russe. Notamment l’exposition permet de suivre la formation de la Russie en tant que l’empire du nord.

Une partie fait découvrir la création et l’évolution de Saint-Pétersbourg comme la ville et la capitale du nord.

L’exposition se compose de plusieurs tableaux, gravures, photos avec les vues d’hiver. On y trouve également les mémoires des voyageurs étrangers dans le nord russe.

Tout une partie de l’exposition parle du nord soviétique et de la propagande de l’exploitation de la voie du nord.

Cette propagande était présente partout : sur les emballages de bonbons, les vêtements, les jouets, à la télé…

La forteresse Pierre-et-Paul (russe : Петропа́вловская кре́пость) est une forteresse au cœur de Saint-Pétersbourg. Elle comprend plusieurs bâtiments, dont la cathédrale Pierre-et-Paul, où sont enterrés tous les empereurs russes depuis Pierre le Grand, la Monnaie nationale (encore en activité), le bastion Troubetskovo, la crypte grand-ducale et le musée municipal de Saint-Pétersbourg. Historiquement, c’est le lieu de fondation de la ville en 1703.