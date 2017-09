Nuits Blanches de Saint-Petersbourg

Ces artistes russes de grand talent vous présentent les plus belles chansons et musiques russes.

Sous le séduisant titre de « Nuits blanches de Saint-Pétersbourg », on peut entendre aussi bien la magie de la neige étincelant dans la lumière nocturne que l’excitation d’une musicale insomnie… Le voyage que propose avec ses amis Micha Tcherkassky, directeur artistique et soliste, est à la fois romantique et joyeux.

Les chansons d’amour les plus intensément lyriques du répertoire russe y côtoient les rythmes les plus endiablés de la musique classique et traditionnelle pour balalaïka (ici au nombre de 5, de la plus aigüe à la plus grave, toute la famille est représentée !), le tout en compagnie de deux brillants chanteurs russes de l’Opéra de Paris : Maria Kondrashkova et Yuri Kissin, et du bayan - le bel accordéon russe.

Maria Kondrashkova, Mezzo-Soprano de l’Opéra de Paris

Maria Kondrashkova est née à Moscou. Elle commence ses études de piano à l’âge de 5 ans, entre au Collège de musique Gnessines de Moscou, puis au Conservatoire Tchaïkovsky en tant que chef de choeur et comme chanteuse lyrique. Parallèlement elle travaille comme chef de choeur adjoint du Choeur de l’Université Lomonossov de Moscou.

En 2007, elle vient à Paris pour accomplir son éducation d’art lyrique. Elle entre à l’Ecole Normale de musique Alfred Cortot (2007‐2010).

Passionnée par la musique baroque et désireuse d’approfondir ces connaissances de ce style elle entre au CRR de Paris au Département de musique ancienne en 2010.

Elle participe aux nombreux projets du CRR notamment avec Jean Tuberi, ensemble « Le parnasse Français ». En juin 2013 elle interprète le rôle d’Ottavia dans « Le couronnement de Poppée » de Monteverdi.

En 2014 Maria rentre à l’Opéra de Paris pour y interpréter de nombreux rôles.

Micha Tcherkassky, balalaïka

Directeur artistique

Né en France, issu d’une famille française et d’une famille russe. Son grand‐père français, René Bergerioux, était premier ténor à l’Opéra de Paris et à La Monnaie l’Opéra de Bruxelles, ses grands parents russes ont fui la Russie lors de la révolution de 1917.

C’est son grand‐père russe André Tcherkassky qui l’a initié à la balalaïka. De formation classique il étudie la balalaïka au Conservatoire Rachmaninoff à Paris, ensuite il se perfectionne à Moscou avec les plus grands maîtres.

Il participe au premier concours international d’instruments traditionnels russes à Tcherepovets (Russie) en 1992 où il se distingue en atteignant les demi‐finales. Par son travail il n’a de cesse de faire mieux connaître son instrument rare : la balalaïka en réalisant le site Balalaika.fr.

Il poursuit une carrière de concertiste qui l’a mené à jouer entre autre au Kremlin à Moscou (2007), à l’Olympia (2011) et à l’Opéra de Vichy (2013, 2014, 2015).

Alexandra Didenko, Mezzo-Soprano de l’Opéra de Donetsk

(En alternance avec Maria Kondrashkova)

Alexandra Didenko est née en Ukraine. Après ses études à l’Académie Prokofiev Donetsk State Music (2004-2009, diplôme de master), elle s’est perfectionnée à l’Académie Alfred Schnittke à Hambourg (2013-2014).

Aujourd’hui elle poursuit sa formation au Conservatoire de Versailles.

Elle a interprété Cherubino dans Les noces de Figaro et 3me dame de La Flûte Enchantée de Mozart, Masha et Polina dans La dame de pique et Olga dans Eugene Onegin de Tchaikovsky, Liubasha dans La fiancée du Tsar de Rimsky-Korsakov, Suzuki dans Madama Butterfly de Puccini.

Elle a participé aux masters classes de personnalités comme : Helena Wassiliewa, Reri Grist, Richard Levitt, Anthony Roden, Holger Lampson. Pour la période 2007-2013 Alexandra a travaillé à l’Opéra de Donetsk en Ukraine.

Aujourd’hui Alexandra vit et chante à Paris.

Yuri Kissin, Basse

Yuri Kissin est né à Perm en Russie et a ensuite immigré en Israël. Après l’obtention de son diplôme, il commence à chanter au New Israeli Opera : Lady Macbeth de Mtzensk (Prikazchik) dirigé par Valery Gergiev, et Madame Butterfly (le Commissaire impérial et le Bonze).

Il interprète les rôles de Masetto (Don Giovanni), Don Bartolo (Le Nozze di Figaro), Colline (La Bohème), Publio (La Clemenza di Tito), Betto (Gianni Schicchi), Don Basilio (Le Barbier de Séville), Dulcamara (L’Elisir d’Armore), Nilakanta (Lakmé), Guglielmo (Cosí Fan Tutte) et le rôle-titre de Don Quichotte.

Il est issu du Centre de Formation Lyrique de l’Opéra National de Paris. Il y est régulièrement invité depuis comme soliste, il a participé à Guerre et Paix, la Tosca, Parsifal, « K » de Philippe Manoury, Don Carlo, Boris Godounov, Eugène Onéguine, La Traviata, Capriccio, Ariadne auf Naxos, Lulu, Dialogues des Carmélites, Madame Butterfly, Les Contes d’Hoffmann, Salomé, Die Frau ohne Schatten, Ariane et Barbe Bleue, Rigoletto, Macbeth, Billy Bud, Francesca da Rimini, Gianni Schicchi, La Cerisaie, Khovantschina…

On a pu l’entendre en concert entre autres avec l’Orchestre de Paris dirigé par Pierre Boulez dans la Messe Glagolitique de Janacek ou encore avec l’Orchestre national de France dans Le Jardin Empoisonné de Chapochnikov.

En 2015 Yuri Kissin participe à la création du spectacle "Nuits Blanches de St-Petersbourg" à l’Opéra de Vichy.