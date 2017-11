"Nuits de Montmartre", une aventure enchevêtrant musique et texte

En 1927, Joseph Kessel a 30 ans lorsqu’il écrit « Nuits de Princes » et « Nuits de Montmartre ». Ces deux romans correspondent à une période de sa vie – de ses jours et de ses nuits – où l’écrivain se laisse emporter par la vie trépidante aux multiples excès des cabarets russes de Montmartre.

Aujourd’hui, un comédien, une chanteuse et des musiciens russes ouvrent le rideau sur une aventure d’une heure quinze, enchevêtrant musique et texte, passant de la vie quotidienne au conte de ces nuits folles de Pigalle des années vingt.

Par la voix du comédien et la musique des interprètes, les récits de Joseph Kessel décrivent avec force et tendresse ces personnages, princes ou voyous, tous émouvants et drôles dans un Paris à la mode russe.