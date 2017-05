Occident-Russie. Comment sortir du conflit ? Chroniques 2014-2016

Le régime russe actuel est la principale menace de conflit sur la planète aujourd’hui comme le montrent les événements récents en Géorgie, en Ukraine, en Syrie mais aussi la déstabilisation des démocraties occidentales observée par les Parlementaires européens.

Ce livre raconte l’évolution du conflit croissant entre la Russie de Vladimir Poutine et les démocraties occidentales, et propose des issues à la crise. Il y a urgence, en plus du travail diplomatique, à coordonner tous les mouvements de la société civile en France et au sein des démocraties occidentales qui luttent contre le régime autoritaire et anti-démocratique russe.

Les Etats, s’ils veulent éviter la partie de domino qui a entraîné le monde vers la guerre en 1939, se doivent de soutenir un mouvement citoyen en faveur de la paix. Pour donner de vraies chances à la paix en Europe, un nouveau récit historico-symbolique, capable de dégager les valeurs qui animent historiquement les sociétés européennes, doit être écrit avec la participation de l’ensemble des historiens et des citoyens du continent.

EAN : 9782940556540

Date de parution : 18 Mai 2017

Nombre de pages : 200 pages

Format : 14 x 22,5.