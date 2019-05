Accueil > Economie / Espace PRO > Emploi > Offre emploi : Auditrice / Auditeur Interne Junior (H/F)

Le Groupe Renault recherche son prochain Auditeur ou sa prochaine Auditrice Junior (H/F) qui travaillera au sein du siège monde situé à Boulogne-Billancourt. Vous avez l’opportunité unique d’occuper un poste qui vous permet d’avoir une vision transversale du Groupe et de ses métiers, en France et à l’international.

Chaque année, sont réalisés par nos Directeurs d’Audit, des plans d’audit. En fonction de ces plans, vous intervenez, soit au niveau corporate en France (Boulogne-Billancourt, Plessis-Robinson, Technocentre, etc.), soit au niveau de nos filiales commerciales à l’international (Brésil, Russie, Angleterre…).

Vos missions et responsabilités :

Dès les premiers jours, vous êtes intégré(e) à votre nouvelle et jeune équipe d’une trentaine de personnes, (moyenne d’âge 28 ans) composée d’auditeurs aux profils variés : ingénieurs, ex-auditeurs financiers, diplômés d’école de commerce, etc. Vous et votre équipe de 3 à 5 personnes partez en mission de 4 à 6 semaines.

Le constat d’audit : pendant les semaines suivantes, vous usez de votre esprit d’analyse lorsque vous rencontrez les différents interlocuteurs, faites des analyses, des tests et récupérez les documents qui vous permettent de rédiger le constat d’audit.

La validation : suite à la phase de pré-validation, vous participez à la réunion avec les audités et votre équipe afin de présenter vos conclusions.

En résumé, ce poste est un accélérateur de compétences. Vous êtes challengé(e) à l’oral, à l’écrit, vous développez votre esprit critique, votre curiosité. Vous avez des missions variées avec peu de routine. Ce poste vous permet d’avoir une vision transversale du Groupe et de ses métiers : ingénierie, achat, fonction support, informatique, supply-chain, commerce, etc.

Qui êtes-vous ?

Background universitaire :

Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur, d’une école de commerce ou de l’université.

Expérience professionnelle :

Idéalement, vous avez déjà une première expérience en audit ou en ingénierie qualité notamment grâce à vos premiers emplois, VIE, alternance, stages…

Aptitudes personnelles :

Vous vous adaptez à votre environnement et comprenez vite car en quelques semaines vous devez répondre aux problématiques que rencontrent nos clients.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre esprit d’analyse et critique.

Vous êtes doté(e) d’un esprit d’équipe et des capacités de communication à l’oral et à l’écrit en français comme en anglais.

Vous êtes un(e) team player. Cette compétence est essentielle puisque vous travaillez avec votre équipe lorsque vous partez en mission d’audit.

Un niveau minimum de 750 au TOEIC est requis pour toute embauche cadre chez Renault. Si vous n’avez pas encore passé le TOEIC au moment de votre candidature, vous pourrez le faire au cours du processus de recrutement de Renault.

Une troisième langue (l’espagnol, le portugais, le russe, le chinois etc.) sera un plus.

Vous souhaitez contribuer à l’industrie automobile de demain : mobile, connectée et autonome ? Rejoignez-nous ! #MoveOurWorldForward

Comment recrute-t-on dans le Groupe Renault ? https://group.renault.com/talents/rejoignez-nous/