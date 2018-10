Accueil > Agenda culturel > Concerts > Orchestre Philharmonique De Russie à Paris

Les splendeurs de la musique Russe, d’hier à aujourd’hui : une soirée exceptionnelle à la rencontre de l’Orchestre National Philharmonique de Russie. Au programme, deux géants de l’histoire de la musique et la première en France de l’un des compositeurs les plus en vue de son temps, interprétés par des solistes au sommet de leur art.

Un orchestre incontournable

En moins de quinze ans, l’Orchestre National Philharmonique de Russie a su s’imposer comme l’un des plus grands orchestres symphoniques de Russie, et s’est produit avec des artistes tels que Jessye Norman, Placido Domingo, José Carreras, Kiri Te Kanawa, Dmitry Hvorostovsky ou encore Renée Fleming.

Un programme alliant Monuments et découverte

Double événement, cette date inaugurale de la tournée européenne avant Londres, Bruxelles et Amsterdam, sera l’occasion rare de découvrir l’un des plus beaux orchestres mondiaux, et la Première en France du compositeur Boyarsky, premier altiste de l’Orchestre du Royal Opera House, interprété entre deux chefs d’oeuvres de Tchaikovsky et Chostakovitch.

Des artistes réputés et les talents les plus prometteurs de leur génération

Violoniste virtuose, Vladimir Spivakov est également un chef d’orchestre mondialement reconnu, invité par les formations internationales les plus réputées. Directeur musical et chef principal de l’Orchestre National Philharmonique de Russie depuis sa création en 2003, il dirige pour l’événement la violoncelliste Dali Gutserieva, jeune talent déjà saluée par la critique et lauréate du concours international des violoncellistes de Sergei Knushevitsky et la soprano Ekaterina Lekhina, qui a remporté le prix Operalia de Placido Domingo, et dont l’enregistrement de l’opéra L’Amour au loin dirigé par Kent Nagano a reçu le prix Diapason d’Or ainsi qu’un Grammy Awards.

Samedi 23 Mars 2019 à 20h30

Tarifs de 15 à 45 euros

Réservez vos places

Programme :

Dimitri Chostakovitch

Symphonie Numéro 9 en mi bémol majeur, Op. 70

Konstantin Boyarsky

Suite pour violoncelle, soprano et orchestre (2015)

Pyotr Tchaikovsky

Symphonie numéro 5 en mi mineur, Op. 64

La Seine Musicale

Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt

Accueil : 01 74 34 54 00

Billetterie : 01 74 34 53 53

du mardi au samedi de 11h00 à 19h00

