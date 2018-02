Palekh, Fedoskino, Holoui, Mstera

L’artisanat russe est profondément inspiré par l’art sacré de l’icône : art religieux et très formel qui existe depuis l’époque Byzantine.

Après la révolution russe de 1917, bon nombre de ces artistes formé dans les grandes écoles d’icônes ont du se ’reconvertir’ et trouver un nouveau rôle dans le nouveau monde communiste. Ils ont commencé à créer des miniatures sur laque ou les boîtes laquées.

Il existe en Russie quatre écoles de production de boîtes laquées dont les noms sont Palech, Fedoskino, Holoui et Mstera. Ces noms étant ceux des villages où sont réalisées ces boîtes. Toutes les boîtes portent généralement trois signatures qui correspondent au sujet, à l’école et à l’artiste.

La technique de l’exécution et les sujets sont identiques pour toutes les écoles excepté celle de Mstera qui se distingue par l’absence du fond noir. Les boîtes destinées à être peintes sont fabriquées avec du carton poreux tiré de conifères encollés avec de la pâte puis séchées.

Ensuite, elles sont imprégnées d’huile de lin, cuites et brûlées au four à une température bien déterminée, puis, on les empâte et les sèche.

Ensuite on usine les pièces au tour à bois, on peint les articles généralement en noir à l’extérieur et en rouge à l’intérieur, puis, on les recouvre de plusieurs couches de laque transparente puis séchées. Les articles sont prêts à être décorés par l’artiste.

Ce dernier peindra d’abords le sujet puis appliquera la dorure. Enfin l’œuvre sera recouverte de 7 à 8 couches de laque et, après un séchage prolongé elle sera polie.

Les miniatures laquées reflètent les différents contes de nombreux auteurs et aussi des contes populaires Russe. Les thèmes des contes de Pouchkine tiennent une grande place dans l’art de la miniature laquée.

Les chefs-d’œuvre tels que "Rousslan et Ludmilla", "Tsar Saltan", "Le vieillard et le poisson d’or" et d’autres encore, fournissent les scènes de plusieurs sujets.