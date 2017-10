Parlons russe. Une nouvelle approche (Michel Chicouène & Sergueï Sakhno)

Le russe est l’une des langues les plus importantes pour la communication dans le monde moderne.

C’est aussi, dans la famille des langues indo-européennes, un spécimen à la fois particulièrement typique et insolite, passionnant pour un esprit curieux, une langue raffinée et très élaborée, dont la valeur pédagogique peut être comparée à celle du latin et du grec.

Parlons russe propose aux lecteurs une présentation simple et équilibrée situant le russe dans les traditions culturelles et dans la vie quotidienne des Russes d’aujourd’hui, mais en même temps il leur offre une description rigoureuse et raisonnée, voire critique et inhabituelle, de cette langue originale.

Les auteurs

Michel CHICOUENE est professeur à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), à Paris. Il a publié des manuels de russe (40 leçons de russe, Grammaire du russe d’aujourd’hui, A vous la parole !, L’entraînement) et Parlons lituanien.

Sergueï SAKHNO est maître de conférences à l’Université Paris 10 (Nanterre) et chargé de cours à l’Institut national des langues et civilisations orientales où il enseigne la linguistique russe.