Pascal de Loutchek - Roman et Vladimir de Gourko

PASCAL DE LOUTCHEK, Chef d’orchestre, arrangeur, guitariste et chanteur, Fondateur du groupe ARBAT, a grandi dans une famille de musiciens russes. Après sa formation musicale au Conservatoire Rachmaninov de Paris, il enrichit sa sensibilité musicale au Brésil, Il a participé à de nombreuses tournées de musiques tziganes dans toute l’Europe de l’Est et aux USA, Canada, Japon et Afrique du Sud.

C’est un extraordinaire virtuose au parcours impressionnant. Il accompagna, entre autres, Ivan Rebroff et bien d’autres....

​Ici il sera accompagné de deux autres musiciens russes tout aussi talentueux, Roman De Gourko et Vladimir De Gourko.

On les retrouve sur la bande originale du Film "The Grand Budapest Hotel" avec l’orchestre les Balalaïkas de Saint-Georges, Vladimir collabore avec Angelo Debarre, Thomas Dutronc, Ian Petrovitch...

Tous les trois nous feront voyager au coeur de l’âme slave en parcourant les mélodies écrites par quelques-uns des plus grands poètes russes.

Pôle du XXe

Rue de la Combette – 05160 Savines-le-Lac

Tarif : 15€

Réservation : 06 13 02 54 34