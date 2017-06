Pierre le Grand est né le 9 juin 1672 à Moscou...

Fils du tsar Alexis 1er et sa deuxième épouse, Natalia Kirillovna Narychkina, Pierre est né le 9 juin 1672 à Moscou. Le tsar russe Pierre le Grand (1672-1725), fondateur de Saint-Pétersbourg, a marqué l’histoire de cette ville et l’histoire de la Russie. Avec le règne de Pierre le Grand, l’Empire accède aux rives de la Baltique (fondation de Saint-Pétersbourg) et de la mer Noire, et devient une puissance maritime !