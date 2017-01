Un chant, un frisson,

La voix se mêle au geste et à la danse,

La guimbarde, la guitare et le tambour font vibrer l’espace sonore,

Les notes bercent, entêtent, résonnent...

Voici des fables joyeuses et magiques issues de la tradition populaire russe !

Voici des airs qui vous invitent à chanter et participer aux aventures cocasses des héros !

Approchez, petits et grands, suivez les pas du petit lièvre, vous rencontrerez la renarde, le loup Ivan, l’ours Michka et le coq Piétouchok. Ils vous entraîneront dans leurs aventures en forêt au cœur de la Russie.

PIETOUCHOK

Conte musical (russe) à partir de 3 ans

Durée : 40 min

Récit, chant et danse : SYLVIE LE SECQ

Musique (guitare, guimbarde et chant) : GÉRARD DAUBANES

Photos : JEAN-MARC PRÉVOT

Visuel : Sylvie Le Secq.

Janvier 2017 :

DIMANCHES 15 et 29 à 15h

Février 2017 :

DIMANCHES 5 et 12 à 15h

MERCREDIS 8 et 15, VENDREDIS 10 et 17 à 10h30

Adresse :

Théâtre du Temps

9, rue du Morvan

75011 Paris

Accès :

M° Voltaire (9) / M° Père Lachaise (2) / M° Rue St Maur (3)

Bus : 46, 56, 61, 69

Réservations : 01.43.55.10.88.