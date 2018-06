Poltava - Le cavalier de bronze (Alexandre Pouchkine)

Les deux dates n’ont rien en commun, excepté un homme, le tsar Pierre le Grand. Celui qui a mené à la victoire ses troupes à Poltava est aussi le batisseur de Saint-Pétersbourg, symbole de sa gloire mais aussi fruit de son délire.

Construite au prix de dizaines de milliers de vies humaines, la ville se révolte contre son créateur. Alexandre Pouchkine raconte ses événements dans ces deux récits en vers qu’il écrira à cinq ans d’intervalle.

Polatava

Poltava est une apologie de Pierre le Grand. Son génie politique et militaire, fascine Pouchkine, sa vision de l’avenir de la Russie le surprend. Mais dans ce récit, l’auteur n’est pas seulement un historien. Il tisse une histoire tendre et tragique de l’amour entre le vieux Mazepa, adversaire de Pierre à Poltava, et sa filleule Matriona.

Le cavalier de bronze

Le cavalier de bronze met en scène la folie du jeune Eugène, un employé insignifiant qui a perdu sa fiancée dans l’inondation de Saint-Pétersbourg. Fou de chagrin, il erre désemparé dans les rues de la ville. A la vue de la statue de l’empereur, immuable sur son socle, il s’imagine être en droit de lui demander des comptes. Effaré par son audace et en proie à l’hallucination, il fuit aussitôt, se croyant poursuivi par la statue. La folie et la mort seront le prix de sa rébellion.

Connu par les opéras que ses oeuvres ont inspirées aux compositeurs russes, Alexandre Pouchkine (1799-1837) s’est imposé dans son pays comme poète national. Réformateur de la langue écrite qu’il a débarassé d’un formalisme désuet et qu’il a enrichie de la tradition orale, il est précurseur de la littérature russe moderne.

Sa poésie, qui puise ses sonorités, et souvent son inspiration, au plus profond du terroir, atteint les lasses les plus défavorisées et trouve un auditoire auprès d’une population encore en majeure partie analphabète. Il mourra tragiquement au cours d’un duel.

