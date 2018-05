Quatuor Zima

Zima jouera ce samedi au Prieuré de Cézas à 17h ! C’est entre St Bauzille de Putois et Montoulieu dans la commune de Cézas dans une charmante chapelle. A samedi !

Zima, c’est la rencontre de différents instruments telle la balalaïka, cette drôle de mandoline triangulaire à trois cordes typique de la Russie, le violon avec sa fougue et mélancolie, les guitares et leur énergie, l’imposante basse balalaïka et les chants polyphoniques bien représentatifs de la musique de l’Est.

Héritiers de la musique russe et tzigane de cabaret importée en France grâce à l’émigration des russes blancs à Paris dans les années 1920, le groupe a apporté dans ses valises cette ambiance festive à Montpellier et ses environs.

Ainsi Zima vous fera voyager avec un répertoire qui mêle rythmes joyeux et romances mélancoliques typiques de la culture russe traditionnelle mais aussi avec des chants tziganes et quelques chansons plus récentes.

Zima, une rencontre orchestrée par quatre musiciens passionnés d’origine russe.

Tarifs : à partir de 10€

Adresse

Prieuré Saint Martin de Cézas

30440 SUMENE